Fala com o seu cão como se ele fosse um bebé com pêlo? Continue a fazê-lo. E se alguém gozar consigo, diga que falar assim beneficia-o tanto a si como ao seu animal de companhia: foi comprovado pela ciência.

Um estudo realizado no Departamento de Psicologia da Universidade de York, no Reino Unido, revelou que se se dirigir ao seu cão com a voz num tom mais agudo e ritmado, cria melhores laços sociais e aumenta a atenção do animal. O mesmo acontece se falar de maneira diferente com adultos e com bebés: pais e filhos são beneficiados se comunicarem "à bebé".

"Claro que sabemos que os cães não podem aprender a falar, por isso quisemos saber se falar com o cão como se fosse um bebé também tem uma função para eles, ou se é algo que apenas tendemos a usar com os nossos animais de companhia numa cultura em que os consideramos parte da família, como se fossem bebés com pêlo", explicou Alex Benjamin, líder do estudo, ao jornal Huffington Post.

Foram analisadas as reacções de 69 cães adultos aos discursos de várias pessoas. Primeiro, a pessoa falava "à cão": com um tom mais agudo e palavras de ordem dirigidas ao animal, como "és um bom cão" e "vamos passear".

Depois, outra pessoa abordou o cão como se se tratasse de um humano, com um tom inalterado de voz e dizendo frases do quotidiano como "fui ao cinema ontem".

Os investigadores documentaram o nível de atenção que os cães davam às pessoas, e depois os animais escolheram com que pessoa queriam brincar e interagir.

De seguida, fizeram-se novos testes: os cientistas falaram com os animais com um tom mais agudo, mas proferindo palavras não relacionadas com eles; e com um tom de voz normal, recorrendo a palavras relacionadas com cães.

A conclusão final foi a de que era mais provável que os cães interagissem com a pessoa que tivesse falado em tom mais agudo e palavras de ordem relacionadas com cães. "Revelámos que os cães são sensíveis a este tipo de discurso e que pode ser útil usá-lo quando se conhece um cão pela primeira vez, ou se se interage com o cão de um amigo, por exemplo", explicou a investigadora Alex Benjamin.