Tal como todo o culto tem um mestre de cerimónias, este também tem o seu MC. Não de batina e solidéu, mas de brincos, tatuagens e calças laranja. Às 2h30, Paulo Silver, 37 anos, entra em palco pronto para arrasar a Império Romano – a discoteca da Marinha Grande que é também um clássico dos anos 90 – em mais uma paragem da digressão Revenge Of The 90s. "Bem-vindos à viagem!", arranca.

Aquilo que poderia ser descrito apenas como uma série de festas temáticas, com clímax apoteótico previsto para a noite de passagem de ano, no Coliseu de Lisboa, todas as noites se transforma em movimento religioso e negócio milionário, com um tipo específico de fiel, o "noventeiro": camisa xadrez, lenços nos pulsos, nostalgia no coração. Segue um único evangelho: o revivalismo da década de 90, a mais recente galinha dos ovos de ouro de grande parte da indústria do entretenimento e do consumo - do cinema à moda, dos brinquedos à televisão, sempre com os millennials em vista.



O ano passado, a mais famosa girl band dos anos 90, as Spice Girls, juntou-se (sem Victoria Beckham) numa digressão comemorativa. Num ajuste aos tempos, há sequelas de filmes sob a forma de séries de televisão, como Sei o Que Fizeste no Verão Passado e Pesadelo em Elm Street, miúdos a vibrar com os velhinhos Pokémon - e muito mais. A viagem aos anos 90 acaba com um quizz e 26 perguntas para avaliar se é mesmo um especialista. Embarca connosco?

ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de dezembro de 2019.

