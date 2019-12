Pela primeira vez em mais de 200 anos, os fiéis não vão poder assistir à missa de Natal na Catedral de Notre-Dame, em Paris, que ainda está a ser restaurada depois de um incêndio ocorrido a 15 de abril.

"Não haverá missa da meia-noite na Notre-Dame. A última vez que isto aconteceu foi durante a Revolução Francesa. Desde 1803, sempre se realizaram missas em Notre-Dame", afirmou um porta-voz da diocese de Paris à Reuters.

O fogo de 15 de abril fez com que o telhado e o pináculo colapsassem. As torres sineiras e as paredes exteriores foram salvas pelos bombeiros, juntamente com relíquias religiosas e obras de arte de valor incalculável.

"É doloroso porque gostaríamos de celebrar o Natal na Notre-Dame mas, ao mesmo tempo, temos esperança: estamos a avançar com a reconstrução, por exemplo com uma grua enorme que vai ajudar a remover estes malditos andaimes", disse monsenhor Patrick Chauvet, que gere a catedral.

Referia-se aos andaimes que foram erigidos antes do incêndio destinados a trabalhos de manutenção, que derreteram e tiveram que ser desembaraçados da estrutura da catedral antes de serem removidos.

"O Natal é a celebração da esperança. Sejamos pacientes, mais quatro anos", pediu Chauvet, apelando às pessoas que fossem à igreja próxima de Saint-Germain l’Auxerrois, uma das mais antigas de Paris.

O arcebispo de Paris, Michel Aupetit, que costumava celebrar a missa em Notre-Dame, vai fazê-lo no Grüss Circus no Bois de Boulogne.

A Catedral de Notre-Dame de Paris data do século XII. Surge no romance de Victor Hugo, O Corcunda de Notre-Dame. Foi no mesmo local que Napoleão foi coroado imperador em 1804.