É um clássico de jantares de família - principalmente no Natal . Os mais velhos da família chama à parte os mais novos para que estes os ajudem a entender os novos dispositivos eletrónicos que receberam, ou para enviar mensagens natalícias a todos os conhecidos. E é por isso que os millenials estão a recusar oferecer presentes tecnológicos.As conclusões constam de um relatório elaborado pela Kaspersky que afirma que os millenials "estão a recusar oferecer presentes tecnológicos, com medo de mais tarde se tornarem consultores de tecnologia da família a tempo inteiro".De acordo com o Laboratório Kaspersky, as gerações mais novas têm presente que "os seus familiares mais velhos" podem não ter " tanto conhecimento sobre tecnologia e de ainda precisarem da sua ajuda para utilizar alguns gadgets, não estando por dentro das últimas tendências tech do mercado" e por isso optam por não oferecer telemóveis, computadores, tablets ou outros tipos de dispositivos eletrónicos.27% dos millennials que utilizam tecnologia admitiram que evitam comprar presentes tecnológicos para os pais ou membros mais velhos da família, pelo facto de considerarem que estes não vão ser capazes de utilizá-los sozinhos, conclui ainda o estudo. 49% dos pais entrevistados, com filhos acima dos 16 anos, classificaram-se como iniciantes em tecnologia, enquanto mais de um terço (41%) admite ter dificuldade em lidar diariamente com as mudanças tecnológicas sem o apoio dos filhos.