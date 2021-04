O que fazem os artistas às obras de que não gostam?

Fátima Lopes, estilista

"Na moda, a cada seis meses é tudo novo. Tenho 28 anos e meio de carreira e já deitei muitos desenhos para o lixo. No início, era capaz de desenhar e pintar uma criação, em papel, durante duas horas e chegar ao fim e dizer: "Ai que horror!" Amachucava em bolinha e lixo. Não era nada libertador, custava-me. Tenho uma coisa terrível: acho que posso sempre fazer melhor. Muitas vezes é já depois do desenho terminado, de estar feito o molde e quando a peça está em pano cru, com alfinetes, o chamado toille, prestes a ser confecionada, que agarro nela e vai para um caixote que tenho no ateliê. Tenho vários caixotes destes que não mostro a ninguém. Se não gosto não entra. As minhas costureiras chegam a dizer: "Não mostres já à Fátima que se ela não gostar, vai fora." É impossível gostar de tudo. Faz parte do processo."







João Luís Barreto Guimarães, poeta