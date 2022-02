Ricardo Liniers: 'Na tira diária temos de nos tornar amigos do falhanço'

Em cada tira do autor de 'Macanudo' cabe um universo de beleza analógica em constante combate com um mundo digital. Para o argentino, mais do que desenhar bem, interessa é que o trabalho lhe traga prazer e alegria.

Da Argentina ao Vermont, nos Estados Unidos, são quase 10 mil quilómetros, mais do que aquilo que separa o estado norte-americano da capital portuguesa, Lisboa. Mas aqui, pouco importa a distância, a geografia, "a língua, até", diz o ilustrador Ricardo Liniers, conhecido apenas por Liniers. Afinal, a arte tem essa virtude da omnipresença.



Em 2002, no auge de uma crise social e económica em território argentino, e com o mundo ainda em choque com o 11 de Setembro, Liniers encontrou num quadrado do diário La Nación o espaço para quebrar o status-quo e inverter a tendência negativa. Macanudo, a pequena tira que o ocupou, viria a transformar-se num fenómeno sem fronteiras.



O cartoon é um quadro ora antropomórfico ora surreal de um conjunto de personagens que refletem acontecimentos quotidianos e lutas internas do próprio Liniers, desaguando numa catarse positiva de um pessimista. O trabalho está presente em vários países, aterrando recentemente na SÁBADO e o argentino, que de Lisboa se recorda apenas do Bairro Alto, abriu as portas virtuais para nos mostrar que num mundo digital, vale a pena guardarmos a beleza analógica.





Começou há 22 anos na Argentina, em 2002. Estávamos a atravessar um período económico cataclismico, estava tudo um caos, tudo nos jornais era horrível e senti que, se conseguisse um bocadinho num jornal, faria alguma coisa otimista. Só para ser uma coisa anti status-quo, a minha versão punk. Comecei esta tira com um pinguim a tocar um trompete. Cresci a ler Mafalda e outros cómicos argentinos, além de Calvin & Hobbs e outros comics americanos que o meu pai me trazia na esperança de me transformar num advogado falante de inglês. Mas lixei tudo. Comecei a desenhar pinguins e elfos e era tarde de mais. Comecei este Macanudo numa altura muito pouco positiva e isto foi um pouco de otimismo num contexto negro de notícia. Não queria fazer um só tipo de tira como Mafalda; normalmente as tiras têm um tipo de humor ou uma linha, as minhas seguem várias linhas ao mesmo tempo. Pode ser frustrante ao principio mas é melhor para toda a gente.