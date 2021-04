A incrível vida de um polvo

Quando Pippa Ehrlich recebeu por email o argumento do documentário A Sabedoria do Polvo não conteve as lágrimas. Estava sentada à sua secretária, no jornal onde trabalhava, e quando deu por si estava a chorar enquanto lia sobre a amizade entre um polvo e um humano. Sim, um polvo que é capaz de brincar, tem memória e chegou a ir ao colo de Craig Foster, o mergulhador que o visitou todos os dias durante um ano.



Nessa altura, a jornalista ainda não tinha visto as centenas de horas de gravação que Craig tinha feito – onde vemos o polvo a disfarçar-se com conchas e a fugir de tubarões – e que concorrem agora ao Óscar de Melhor Documentário de 2020.



Mas Pippa, que escrevia sobre conservação ambiental, estava habituada a descobrir factos surpreendentes sobre a vida selvagem. Então o que tinha de tão diferente este bicho? "A relação do Craig e do polvo é uma visão de respeito, de humildade e de interdependência. Podemos chamar-lhe amizade. No mínimo, é uma relação de confiança e de curiosidade mútua", diz à SÁBADO.