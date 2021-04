Para Ricardo, o Parkinson é só um contratempo

Uns meses antes de surgir a pandemia, Ricardo Oliveira, estava na Madeira para participar num rali. Pediu um atestado a uma amiga médica, para poder entrar na corrida, e foi com algum espanto que a ouviu dizer que ele não podia ir porque tinha Parkinson. Respondeu-lhe: "Tenho Parkinson, mas não estou inválido, mexo bem os braços e as pernas, tenho noção da velocidade." Arranjou outro médico que lhe passasse o documento e foi correr. "Andei a disputar com miúdos de 18 a 20 anos, taco a taco, sem qualquer problema. Ainda consigo fazer as coisas", diz à SÁBADO.



O episódio serve para ilustrar a fibra de que o empresário náutico – que se autointitula como um "meia-leca de 1,71 metros, com vontade de querer e de fazer" – é feito. Mas também para perceber porque é que o também portador da doença de Parkinson não se quer deixar definir pela doença e vai embarcar numa viagem de autocaravana à volta do mundo. Já lá iremos.



Ricardo Oliveira é natural de Fafe, tem 52 anos e três filhos: um rapaz, José, de 23 anos, e duas raparigas, a Beatriz com 20 e a Maíra, com 7. Começou a trabalhar aos 14 anos e desconta dessa altura, por isso considera-se já um pré-reformado. "Felizmente tenho dinheiro para viver bem sem me chatear muito", admite. Contudo, não é o que quer para a sua vida. "Os meus amigos perguntam-me algumas vezes porque é que não vou para um país com praia, sol e uns cocos. Isso para mim não me traz felicidade, estaria a viver para mim, sem ajudar ninguém", explica.