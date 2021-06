O miúdo que é a Greta Thunberg da Colômbia

Francisco Javier Vera não é um político, até porque só tem 11 anos, mas já discursou no senado da Colômbia, em conferências com António Guterres e criou um grupo ambientalista. Tudo começou na sua cidade de Villeta, a 90 km da capital Bogotá, com a avó e seis amigos da escola.



Juntos tiveram a iniciativa de marchar até ao centro da cidade, recolhendo lixo pelo caminho e entoando slogans sobre as mudanças climáticas. "Partimos da minha casa até à câmara municipal e discursámos sem megafone, nem microfone, nada. Fazemos estas manifestações todas as sextas-feiras", explica à SÁBADO numa conversa por videochamada.



O que começou com uma marcha terminou com a criação do grupo ambientalista Guardianes Por La Vida [guardiões da vida], em 2019. Hoje, a iniciativa conta com mais de 200 membros, quase todos crianças, em 11 províncias da Colômbia, no México, na Argentina e na Venezuela.