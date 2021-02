Os agricultores que estão a fazer tremer a Índia

Desde setembro que os agricultores indianos protestam contra as novas leis aprovadas pelo governo de Narendra Modi. Este domingo, dia 14, foi detida uma ativista ligada ao movimento Sextas-feiras pelo Futuro, o movimento que pede ação contra as alterações climáticas de Greta Thunberg.



Disha Ravi, de 22 anos, é acusada de criar um grupo de WhatsApp onde foi divulgada uma lista de ações de apoio aos agricultores em protesto, como as hashtags que se podem adotar nas redes sociais, apelo a manifestações e sugestões de chamadas ou cartas a enviar a responsáveis políticos. O documento foi partilhado por Thunberg, que à Reuters não quis comentar a detenção de Ravi.



Um tribunal ordenou que Ravi fique detida durante cinco dias. A decisão originou uma campanha nas redes sociais de apoio à ativista, apesar de a polícia ter anunciado que vai investigar os criadores do polémico documento, baseando-se na suspeita de crime de sedição, provocar ou incitar a um motim e conspiração criminosa.