Crónicas de Dulce Maria Cardoso, mais um livro de poesia da última vencedora do Prémio Nobel da Literatura e uma nova biografia de Salazar são alguns dos lançamentos deste mês.

Com o verão à porta saiba quais as novidades para levar de férias

A Tinta da China arranca o mês com o lançamento de Autobiorafia não Autorizada, livro que reúne crónicas escritas por Dulce Maria Cardoso ao longo dos últimos anos. "Uma autobiografia funciona um pouco ao contrário: que mentira esconde o autor na verdade que revela?", desvenda a autora sobre este livro. Já a Relógio D’Água aposta em Como Se o Mundo Existisse, de Ana Teresa Paiva, e Doidos e Amantes, de Agustina Bessa-Luís.

Vai finalmente chegar este mês ao mercado nacional uma tradução para português do poema The Hill We Clim, o poema que Amanda Gorman recitou na tomada de posse de Joe Biden. A tradução ficou a cargo da jornalista Carla Fernandes, natural de Angola.

Ainda na poesia, a Relógio d’Água continua a edição de livros da vencedora do Prémio Nobel da Literatura em 2020, Louise Glück. Este é o quinto livro de poemas editado em Portugal da autora.