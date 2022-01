Ingrid Betancourt: a ex-refém volta ao combate

Vinte anos depois de ter sido raptada pelas FARC quando era candidata presidencial, Ingrid Betancourt reentra na arena política como pré-candidata à presidência. As suas hipóteses são, contudo, magras.

Vai voltar à política? A pergunta, feita numa palestra em Inglaterra, em 2011, foi sendo repetida muitas vezes à ex-refém mais conhecida no mundo: Ingrid Betancourt. Após a sua libertação do longo cativeiro às mãos das FARC – a força paramilitar de extrema-esquerda que travou uma batalha sangrenta contra o Estado colombiano durante mais de 50 anos – Betancourt respondia com um rotundo “não”. Mas o tom foi mudando. “Pensava que não tinha mais força para esta atitude combativa. Mas hoje sinto que estou mais forte”, disse em 2017. Este mês, 20 anos após o rapto, Betancourt, 60 anos, assumiu a candidatura à presidência da Colômbia.