Quando entrou no carro no dia 26 de julho, Juan Rodriguez olhou para o espelho e apercebeu-se que os filhos, que pensava ter deixado no infantário, tinham passado as últimas oito horas num carro cuja temperatura interior era 42ºC. Os bebés, de um ano, não sobreviveram.

O pai de 39 anos afirmou à polícia de Nova Iorque, onde tudo ocorreu, que acreditava ter deixado os filhos no infantário, tendo até telefonado à mulher para que ela os fosse buscar. Porém, no sábado foi acusado de dois crimes de homicídio involuntário e de homicídio por negligência. Esta quinta-feira, foi ouvido no tribunal e os procuradores ainda não vão avançar com um processo contra ele. "Ainda estamos a investigar", alegaram.

Tudo indica que Juan Rodriguez se esqueceu dos filhos, no que o seu advogado considerou ser "uma tragédia horrível". Testemunhas relataram que ele gritou "matei os meus bebés" quando voltou ao carro, depois de terminar um turno no hospital onde trabalha como assistente social. É veterano da guerra do Iraque.

Luna e Phoenix, de um ano, não resistiram ao calor. À NBC News, Marissa, a mãe dos bebés, afirmou que nunca irá ultrapassar esta perda e que sabe que Juan nunca se perdoará por este erro. "Foi um acidente horrendo, e preciso dele ao meu lado enquanto passamos por isto juntos. Apesar de estar mais magoada hoje do que alguma vez pensei ser possível, ainda amo o meu marido. Ele é uma boa pessoa e ótimo pai e sei que nunca faria nada para magoar intencionalmente os nossos filhos."

Quando saiu da prisão após o pagamento de 100 mil dólares de fiança, a primeira coisa que Juan fez foi abraçar a mulher e o filho de quatro anos, Tristan.



Em 2019, nos Estados Unidos, já morreram 23 crianças ao serem deixadas em carros quentes. Segundo o USA Today, há fabricantes de automóveis que estão a tentar criar sistemas que recordem os pais de olhar para o carro antes de o trancarem e de se irem embora.