Gémeos de um ano morrem após serem esquecidos pelo pai no carro

Dois irmãos gémeos, de um ano de idade, morreram esta sexta-feira em Nova Iorque, nos EUA, depois de terem sido deixados no interior de um carro durante seis horas.



De acordo com a CNN, o pai das crianças saiu do carro para ir trabalhar e esqueceu-se dos irmãos dentro da viatura.



Os dois gémeos, um rapaz e uma rapariga, ficaram dentro do carro desde as 08h00 até às 14h00. Foram encontrados inconscientes e o óbito foi declarado no local.



O homem de 39 anos, que só de apercebeu da situação quando saiu do trabalho, foi levado para interrogatório, sob custódia, pelas autoridades.