"Nunca vi uma rapariga tão jovem e com tantas doenças mentais a ser tratada por tantos adultos como um guru". Assim arranca a crónica de Andrew Bolt, cronista da Australian News Corp, sobre a ativista de 16 anos Greta Thunberg.

O comentador conservador australiano, cético quanto ao aquecimento global, escreveu um texto ofensivo acerca do diagnóstico de síndrome de Asperger, no espetro do autismo, da ativista. O título é "Temos que duvidar do dogma climático desta jovem perturbada".

No Twitter, Greta Thunberg usou as mesmas palavras de Bolt para lhe responder: "Estou de facto ‘muito perturbada’ sobre o facto de que estas campanhas de conspiração e ódio possam continuar e continuar só porque nós, as crianças, comunicamos e agimos baseadas na ciência. Onde estão os adultos?", questionou.



I am indeed "deeply disturbed" about the fact that these hate and conspiracy campaigns are allowed to go on and on and on just because we children communicate and act on the science. Where are the adults? pic.twitter.com/xDSlN0VgtZ — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 1, 2019

No texto publicado no jornal Herald Sun, Bolt escreve: "Thunberg anunciou que vai finalmente aos Estados Unidos, o último bastião dos heréticos, para pregar a fé do aquecimento global aos norte-americanos. Claro, ela vai de iate de alta velocidade, porque recusa-se a voar e aquecer o planeta com os gases de aquecimento global de um avião."

A jovem vai atravessar o Oceano Atlântico num iate de alta velocidade, indo do Reino Unido aos Estados Unidos. Durante um ano, não irá à escola para marcar presença em duas cimeiras: a 23 de setembro em Nova Iorque, num evento sobre ações para proteger o clima das Nações Unidas; e entre 2 e 13 de dezembro em Santiago, sobre mudanças climáticas.

O protesto de Thunberg, da greve às aulas pelo clima, estendeu-se a todo o mundo.