Três filhos de um bombeiro morrem em incêndio enquanto pai respondia a outro alerta

Cinco crianças morreram no passado domingo à noite num incêndio que deflagrou em Erie, Pensilvânia. Destas cinco, três eram filhas de um bombeiro voluntário que estava, nesse momento, a responder a outro alerta.





Os filhos do bombeiro Luther Jones estavam, de acordo com o portal Global News, numa casa que tinha sido convertida em creche. Era naquele local que as crianças iam passar a noite enquanto os pais estavam a trabalhar.Quando o fogo deflagrou, Jones tinha ido responder a uma chamada que depois se verificou ter tido origem no mau funcionamento do alarme.As vítimas mortais tinham idades compreendidas entre os oito meses e os sete anos. O dono da creche sofreu ferimentos e teve de ser hospitalizado.A polícia e vários inspetores municipais foram mobilizados para o local, no entanto já nada conseguiram fazer para salvar as cinco crianças.As causas do incêndio são ainda desconhecidas.