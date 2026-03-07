Morreu Nuno Morais Sarmento

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Nuno Morais Sarmento, antigo ministro da Presidência do governo liderado por Durão Barroso entre 2002 e 2004, morreu na última noite aos 65 anos. A informação está a ser avançada pela CNN Portugal.



Jorge Paula/ Correio da Manhã

Segundo o canal de televisão o antigo governante foi encontrado sem vida na sua residência, em Lisboa.

Natural de Lisboa, Nuno Morais Sarmento licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em 1984. Entrou no PSD através da Juventude Social Democrata e foi eleito vice-presidente da estrutura partidária em 2002, quando o partido era liderado por Durão Barroso. Voltou a ocupar o mesmo cargo em 2004, já durante a liderança de Pedro Santana Lopes.

No Governo, desempenhou funções de ministro da Presidência no XV Governo Constitucional, liderado por Durão Barroso, e ministro de Estado e Presidência no XVI Governo Constitucional, chefiado por Santana Lopes, entre 2004 e 2005.

Ao longo da carreira foi também membro da Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais, representante de Portugal na Autoridade de Controlo Comum do Espaço Schengen e vogal do Conselho Superior do Ministério Público. Entre 2008 e 2010, presidiu ao Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, sob a liderança de Manuela Ferreira Leite.

Em agosto de 2024 foi nomeado presidente da Fundação Luso-Americana para o mandato de 2024 a 2029. Mas acabou por abandonar o cargo em janeiro de 2025 por considerar que não reunia, as “condições pessoais e de saúde necessárias” para continuar. Nos últimos anos o político tinha enfrentado problemas graves de saúde, em 2023 partilhou que sofria de cancro do pâncreas. A doença levou-o a ser submetido a 12 operações e a enfrentar um longo período de internamento hospitalar.

Foi também em 2025 que iniciou o seu espaço de comentário na CNN Portugal, onde participava regularmente no Jornal da CNN com o espaço de análise “Mais Positivo”.