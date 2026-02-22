Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Vítima de Epstein quebra silêncio sobre ex-CEO da Victoria's Secret: "Tentei escapar, mas fui ameaçada"

Luana Augusto
Luana Augusto 12:11
Capa da Sábado Edição 17 a 23 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de fevereiro
As mais lidas

Maria Farmer morava na propriedade de Les Wexner e trabalhava lá como artista quando sofreu "abusos" sexuais às mãos de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell.

Maria Farmer, uma das vítimas de Jeffrey Epstein que denunciou o criminoso sexual assim como a sua companheira Ghislaine Maxwell às autoridades na década de 1990, enviou no sábado um comunicado à revista , onde falava do horror alegadamente vivido na casa do ex-CEO da Victoria's Secret, Les Wexner.

Ex-CEO da Victoria's Secret, Les Wexner
Ex-CEO da Victoria's Secret, Les Wexner Foto AP/Jay LaPrete, Arquivo

"Quando tentei escapar da propriedade de Wexner, fui ameaçada pelos seus funcionários e associados, atiradores, armas e cães de guarda, e mantida contra a minha vontade", dizia parte do comunicado que foi enviado juntamente com a sua carta de condução de Ohio e que continha o endereço de Wexner.

A mulher afirmou ter trabalhado na casa do milionário em 1996 como artista residente e garantiu que foi aí que sofreu "abusos" sexuais às mãos de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell." Epstein "roubou fotografias minhas e das minhas irmãs mais novas, fotografias privadas que revelavam a anatomia de pessoas e que eu usava como referência artística", queixou-se, ao acrescentar que as imagens se encontravam "num cofre".

Quando Farmer conseguiu escapar, diz ter denunciado o caso ao FBI". "Contei ao FBI sobre o abuso sexual que sofri nas mãos de Epstein e Maxwell na propriedade de Wexner, o roubo das imagens e o facto de ter sido mantida detida na propriedade de Wexner."

As declarações de Farmer surgem depois do ex-CEO da Victoria's Secret, de 88 anos, ter prestado depoimento sobre o caso Epstein às portas fechadas - o que durou aproximadamente seis horas. Aos legisladores, disse ter sido "enganado por um vigarista de classe mundial" e garantiu nunca ter testemunhado qualquer atividade criminosa. Apesar de ter frisado que rompeu as ligações com o criminoso sexual em 2007, documentos revelam que os dois comunicaram entre si em 2008.

Tópicos abuso sexual Sexualidade abusos sexuais Abusos Jeffrey Epstein Les Wexner Victoria's Secret Maria Farmer Ghislaine Maxwell Ohio
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Vítima de Epstein quebra silêncio sobre ex-CEO da Victoria's Secret: "Tentei escapar, mas fui ameaçada"