Vítima de Epstein quebra silêncio sobre ex-CEO da Victoria's Secret: "Tentei escapar, mas fui ameaçada"

Maria Farmer morava na propriedade de Les Wexner e trabalhava lá como artista quando sofreu "abusos" sexuais às mãos de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell.

Maria Farmer, uma das vítimas de Jeffrey Epstein que denunciou o criminoso sexual assim como a sua companheira Ghislaine Maxwell às autoridades na década de 1990, enviou no sábado um comunicado à revista Newsweek, onde falava do horror alegadamente vivido na casa do ex-CEO da Victoria's Secret, Les Wexner.



Ex-CEO da Victoria's Secret, Les Wexner Foto AP/Jay LaPrete, Arquivo

"Quando tentei escapar da propriedade de Wexner, fui ameaçada pelos seus funcionários e associados, atiradores, armas e cães de guarda, e mantida contra a minha vontade", dizia parte do comunicado que foi enviado juntamente com a sua carta de condução de Ohio e que continha o endereço de Wexner.

A mulher afirmou ter trabalhado na casa do milionário em 1996 como artista residente e garantiu que foi aí que sofreu "abusos" sexuais às mãos de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell." Epstein "roubou fotografias minhas e das minhas irmãs mais novas, fotografias privadas que revelavam a anatomia de pessoas e que eu usava como referência artística", queixou-se, ao acrescentar que as imagens se encontravam "num cofre".

Quando Farmer conseguiu escapar, diz ter denunciado o caso ao FBI". "Contei ao FBI sobre o abuso sexual que sofri nas mãos de Epstein e Maxwell na propriedade de Wexner, o roubo das imagens e o facto de ter sido mantida detida na propriedade de Wexner."

As declarações de Farmer surgem depois do ex-CEO da Victoria's Secret, de 88 anos, ter prestado depoimento sobre o caso Epstein às portas fechadas - o que durou aproximadamente seis horas. Aos legisladores, disse ter sido "enganado por um vigarista de classe mundial" e garantiu nunca ter testemunhado qualquer atividade criminosa. Apesar de ter frisado que rompeu as ligações com o criminoso sexual em 2007, documentos revelam que os dois comunicaram entre si em 2008.