Capa n.º 793

O primeiro passeio foi seguido por milhões de pessoas através da televisão, incluindo em Portugal, onde já eram 4h da madrugada. Poucos duvidavam do caráter histórico daquele maravilhoso momento. Na edição de 21 de julho, o Diário de Notícias escrevia, sem exagero: "O século XXI começou hoje."A viagem da tripulação de três astronautas (o terceiro era Michael Collins, que ficou sozinho no módulo de serviço, em órbita lunar) começara no dia 16, com o lançamento da Apolo 11 por um poderoso foguetão Saturno V, e prolongou-se por oito dias sem incidentes conhecidos. Só mais tarde, após o regresso à Terra, se soube que na descida para a Lua ocorrera um problema com o módulo lunar (a questão não estava bem explicada e foi atribuída a velocidade excessiva).A missão Apolo 11 era o culminar de oito anos de trabalho da agência espacial americana, NASA, na sequência da promessa do Presidente Kennedy, em 1961, de colocar um homem na Lua antes do fim da década. O empreendimento tinha alto risco, como demonstrou o trágico acidente de 1967, que matou três astronautas durante um teste.