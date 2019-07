Capa n.º 793

Para celebrar o 50º aniversário do feito de 1969, a NASA anunciou em maio um ambicioso projeto de reconquista lunar, numa missão batizada com o nome de Artemísia (em inglês Artemis), que na mitologia grega era a deusa da Lua e a irmã gémea de Apolo. O projeto resulta de uma mudança de estratégia ordenada pelo Presidente Donald Trump em 2017 e que é bastante contestada em certos meios científicos e académicos.A peça mais importante do projeto Artemísia será o Space Launch System (SLS), um foguetão de grande potência, com 100 metros de altura, capaz de lançar carregamentos de 45 toneladas para o espaço. O SLS será mais poderoso do que o Saturno V que enviou para a Lua a Apolo 11. No próximo ano, o SLS terá o primeiro teste, lançando para o espaço uma cápsula espacial Orion não tripulada, seguindo-se a missão com quatro astronautas, já em 2022, para testar o início da construção da estação orbital lunar, que será denominada Gateway.