A infância estranha, a família, a esperança, a importância das palavras, a forma de ultrapassar obstáculos. A história e as ideias do ex-Presidente dos EUA.

Andreia Antunes com Leonor Riso

"O homem que quis mudar o mundo". Não perca grátis com a SÁBADO a partir de amanhã

Além de talento natural e ambição, outro elemento fulcral no caminho de Obama rumo ao sucesso – e um aspeto fundamental em todo o seu percurso político – tem sido a esperança”, lê-se em Pensar como Obama. O livro, que traça a biografia e revela as mais importantes ideias de Barack Obama, é o primeiro da nova coleção da SÁBADO, que conta ainda com Pensar como Churchill, Pensar como Bill Gates e Pensar como Steve Jobs. Todos grátis com a revista e todos escritos por Daniel Smith, que publicou outros sucessos: Pense Como um Empreendedor ou Breve História das Grandes Ideias.







Hoje com 61 anos, Barack Obama foi o primeiro Presidente negro dos EUA reuters





No livro, destaca-se o papel da família, “o alicerce mais importante”, como realça Obama, que teve uma infância e adolescência conturbadas – os pais eram estudantes universitários quando ele nasceu, o pai regressou ao Quénia quando ele tinha 4 anos, a mãe voltou a casar e foi para a Indonésia com ele e o novo marido e mais tarde Barack foi para o Havai viver com os avós. “As reuniões de família faziam lembrar a ONU”, disse.