'O 'geek' que chegou ao topo do mundo'. Não perca grátis com a SÁBADO

Dizer que muitos poucos construíram um império como o seu nos ramos da tecnologia e informática é eufemismo. O nome Bill Gates, aliás, praticamente dispensa apresentações, tal como o da empresa que fundou em 1975 com Paul Allen, a Microsoft.







O empresário que revolucionou o mundo da tecnologia e informática chegou a dizer em Harvard: "Tornei-me o líder do grupo antissocial" Reuters

Nascido a 28 de outubro de 1955, portanto hoje com 67 anos, William Henry Gates III (Bill é alcunha), natural de Seattle, no estado de Washington, é "um homem de enorme complexidade", como se escreve no livro Pensar como Bill Gates, da autoria do escritor Daniel Smith e que sai grátis com ano dia 29.Em mais de 100 páginas, essas nuances da sua personalidade são passadas a pente fino, à luz do seu passado e das diferentes mudanças que Gates foi tendo ao longo da vida.Como lembra o autor, aliás, Bill "é muitas coisas para muitas pessoas", para alguns "um génio das tecnologias da informação, cujos softwares vêm fomentando os negócios globais há mais de três décadas", para outros "o geek que conquistou o mundo", para detratores "um ícone do excesso capitalista - um homem que se tornou o indivíduo mais rico do mundo antes dos 40" e para quem o defende "o derradeiro benfeitor", alguém que "ajudou a redefinir a filantropia na era moderna".Em capítulos como "Envolva o seu Cérebro", "Os Heróis de Gates", "Encontre a Sua Verdadeira Vocação", "Abrace o Seu Lado Geek", "Encontre os Seus Irmãos de Armas", "Empregue os Melhores", "Atreva-se a Sonhar" e "Inove, Inove, Inove", Daniel Smith revê a infância do empresário e filantropo, a forma como Gates vê a sua própria história de vida e alguns dos momentos capitais que o fizeram transformar a Microsoft num colosso quase sem rival.