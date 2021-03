Investigadores propõem tutorias e escolas de verão para recuperar aprendizagens

Os alunos do 1.º ciclo regressaram na semana passada às aulas presenciais, depois de um mês em casa. Os restantes alunos estão já há cinco semanas em casa. No ano passado, foram três meses de telescola para todos. Com a avaliação do Ministério da Educação às aprendizagens ainda por conhecer - a recolha desses dados foi feita em janeiro -, um grupo de investigadores da Faculdade de Economia da Universidade Nova (Nova SBE) lançou o relatório: "Aprendizagens perdidas devido à pandemia: Uma proposta de recuperação", que enviou também já para os gabinetes ministeriais.



O objetivo dos investigadores Susana Peralta, Pedro Freitas, Bruno P. Carvalho, Miguel Herdade e Ana Balcão Reis é que este documento contribua "para um debate informado acerca de uma política de recuperação de aprendizagens que deve ser discutida e aplicada no curto prazo".



As duas medidas propostas são, assim, programas de tutorias e escolas de verão. Duas medidas "imediatas, efetivas e temporárias" que já foram aplicadas noutros países. Os programas de tutoria a Português e Matemática seriam aplicados aos alunos do ensino básico e teriam como base duas sessões semanais, em horário escolar e em pequenos grupos de 3 a 5 alunos.