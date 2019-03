O escravo que foi o primeiro homem a dar a volta ao Mundo

Não foi Fernão de Magalhães, nem o espanhol Elcano, terá sido um escravo malaio de 26 anos. Era intérprete do navegador português e ganhava o triplo dos criados.

"O facto de o primeiro a circum-navegar a Terra ser um asiático, um escravo, demonstra como a expansão europeia pôs o mundo em movimento", aponta o historiador João Paulo Oliveira e Costa sobre a história de Henrique de Malaca. O escravo de Fernão de Magalhães acompanhou-o nas suas viagens e quando o navegador morreu, terá concluído a primeira volta ao mundo. É que Henrique foi comprado em Malaca, em 1511, seguindo depois para a Península Ibérica e de lá partiu com Magalhães.



É nas Filipinas que o escravo intérprete (era o único na expedição que comunicava com os locais) surge com mais detalhe nas crónicas de viagem. É também nestas ilhas que o Magalhães morre e Henrique - que deveria ter sido libertado, mas continuou como escravo - desaparece. Tudo indica que terá regressado à sua terra, Malaca.



Pedro Palma, realizador português que fez um documentário sobre a vida do malaio a pedido de uma fundação da Malásia (Yayasan DMDI), Henrique de Malaca, o Malaio e Magalhães, seguiu os passos deste homem que se transformou num herói na Malásia. Entrevistou vários historiadores portugueses, investigadores espanhóis e professores malaios. "Já encontrei referências em documentos de um piloto chamado Genovês, que terá avistado Henrique em Bornéu. Ora de Bornéu a Malaca é muito perto. Por isso terá concluído a viagem", defende Pedro Palma.



