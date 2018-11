O fresco retrata o mito grego de "Leda e o Cisne". Leda era rainha de Esparta e foi seduzida por Zeus, disfarçado de cisne, acabando por dar à luz quatro crianças. Uma delas foi Helena de Tróia.

Um antigo fresco que apresentava uma cena erótica do mito grego "Leda e o Cisne" foi descoberto esta semana nas ruínas de Pompeia, na Itália Central, destruída por uma erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C.

A peça de arte retrata o mito de Leda, rainha de Esparta, esposa de Tíndaro, que foi seduzida por Zeus, que se transformou num cisne para a aliciar. Do seu relacionamento célere nasceram quatro crianças: Clitemnestra, Castor, Pólux e Helena (de Tróia, mais tarde), que Leda teve de chocar como se fossem aves. Apesar de não serem do seu sangue, Tíndaro aceitou criá-los como se fossem os seus próprios filhos.

Este mito foi passado entre os séculos graças aos trabalhos do poeta grego Ovídio e, mais tarde, do escritor romano Fabius Planciades Fulgentius, que permitiram que a história fosse contada durante a Idade Média e mais tarde no ressurgimento do Classicismo durante o Renascimento.

De acordo com fotografias divulgadas pelo Parque Arqueológico de Pompeia, ainda é possível ver vestígios das cores vivas que decoravam o fresco, cerca de 2 mil anos depois de ser enterrado debaixo de uma camada forte de cinza vulcânica. Neste, a rainha Leda aparece sentada numa cadeira, enrolada num manto dourado, com um cisne ao seu colo.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/pLw2jP-6Q68" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

"Este fresco, comparado com outros de Pompeia no mundo romano, é caracterizado por uma sensualidade pronunciada", comentou o director do Parque Arqueológico de Pompeia, Massimo Osanna, no site da parque. "Mostra Leda a receber de bom grado o cisne no seu colo", referiu.

Segundo o site do parque, o fresco foi descoberto num quarto de uma casa nas ruínas de Pompeia durante os trabalhos para estabilizar as escavações no local. Um corredor próximo do domus continha outra surpresa: um fresco do deus romano da fertilidade, Priapus, a mostrar um falo com proporções exageradas.