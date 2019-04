Laurence Bergreen, historiador e biógrafo americano, autor do livro Fernão de Magalhães - Para Além do Fim do Mundo, Bertrand Editora, descreve como foi a viagem do navegador português. É nesta obra que aparece em mais detalhes a vida do escravo do explorador, Henrique de Malaca.



Numa altura em que se assinalam os 500 anos da circum-navegação do planeta, entrevistámos o historiador para saber mais sobre o escravo que é descrito como o primeiro a completar a volta ao mundo. Um dos maiores feitos mundiais e que terá acontecido por acaso.





Qual é a importância da viagem de Henrique de Malaca?

Henrique de Malaca é importante porque, graças a sua associação com Fernão de Magalhães, Henrique tornou-se – tecnicamente falando – na primeira pessoa a circum-navegar o mundo, apesar de ter sido mais devido a uma série de acidentes e peripécias, do que propriamente a um plano.



Como descreveria Henrique?

Henrique era o escravo de Magalhães. Em Portugal e noutras partes da Europa era um hábito comum naquela altura. Segundo o testamento de Magalhães, ele comprou Henrique de Malaca, na Malásia, por volta do ano 1511. Henrique teria 14 anos. Outro registo refere que Henrique era nativo de Sumatra, e há outra referência ao arquipélago Malaio. Noutra ocasião, Magalhães defende que Henrique era das ilhas das especiarias, um arquipélago a Este da Indonésia. Mas todas as fontes confirmam que Magalhães levou Henrique de regresso à Europa com ele.



Magalhães levou Henrique com ele na circum-navegação, segundo Ginés de Mafra, um piloto na viagem, porque ele conseguia falar malaio e agir como intérprete. Por isso, quando os exploradores de Magalhães chegaram às Filipinas, Henrique entendia a língua falada nas ilhas. Henrique teve várias oportunidades de fugir ou desertar durante a viagem se quisesse. Mas ele ficou com a frota enquanto o Magalhães esteve vivo.





Livro sobre a viagem de Fernão de Magalhães



É possível dizer com certeza que ele foi a primeira pessoa a completar a circum-navegação?

Tecnicamente, sim. As bases desta teoria são o facto dele ter viajado de Malaca para a Europa e depois, na companhia de Magalhães, de volta a Malaca. Quando regressou a esta parte do mundo, ele era o único na expedição que conseguia falar a língua.



Foi difícil encontrar detalhes sobre a vida dele?

Detalhes sobre Henrique são escassos. Ele é mencionado em descrições fiáveis, mas sempre com curtas aparições. Não sabemos muito mais sobre ele, nem sobre a sua aparência, personalidade ou relação com Magalhães, apenas a sua lealdade para com o navegador, o que já é bastante significativo.



Porque é que Henrique não foi libertado?

No seu testamento, Magalhães deixou claro que após a sua morte, Henrique devia ser libertado, por isso podemos especular que ele preferia esperar por esse dia para ser libertado.



Acredita que Henrique traiu os espanhóis, depois da morte de Magalhães, e os levou a uma emboscada?

É possível que, para salvar a sua própria vida, quando o Magalhães morreu na batalha nas Filipinas, tenha informado os habitantes das Filipinas que os espanhóis estavam a planear capturar o rei deles durante banquete. Em vez disso, todos os que estavam no banquete caíram numa emboscada e morreram – exceto Henrique. Por isso, ele não traiu Magalhães, mas traiu o resto da expedição que tinha sobrevivido. Os seus motivos podem ter sido o facto de não lhe ter sido dada a Liberdade, que tinha sido prometida em testamento por Magalhães.