Dos Rockefeller aos Kennedy, as histórias por trás das grandes dinastias que moldaram o mundo

Poder, dinheiro, beleza, tragédia e êxito. Estes são os nomes das famílias que se transformaram nas mais poderosas dinastias dos últimos anos, dos negócios à política ou ao entretenimento.

Como foram criadas, ao longo dos anos, as grandes fortunas do século XX? E quais foram as histórias por trás das famílias mais conhecidas do nosso tempo? O sucesso dos Onassis, o poder e maldição dos Kennedy, o conto de fadas dos Grimaldi, o império Tiffany e os trunfos dos Trump – estes são alguns dos apelidos que aparecem na nova edição do livro As Grandes Dinastias, publicado pelo Clube do Autor e parte da coleção com a chancela do Canal de História. A obra relata com pormenor e rigor a história dos empreendedores que construíram impérios, criaram estilos e alcançaram o reconhecimento do público no mundo, reunindo ingredientes apetecíveis como dinheiro, poder, beleza, glamour, tragédia e êxito.

Eis um pequeno trecho das histórias reais e fascinantes das famílias mais famosas do século XX:

Os Agnelli

Gianni Agnelli dirigiu a Fiat durante 37 anos e, além de ser dono de um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo – responsável por cerca de 5% do produto interno bruto do seu país –, detinha a equipa de futebol italiana Juventus, o clube automóvel Ferrari, os vinhos franceses Château Margaux, os diários Corriere della Sera e La Stampa, entre outros. Duas das grandes desgraças da família aconteceram com o seu único filho, Edoardo, que se precipitou no viaduto da auto-estrada Turim-Sabóia, conhecido como "a ponte dos suicidas", e com o seu neto Lapo Elkann, este após a sua morte. Aos 28 anos, Lapo, que trabalhava como responsável pela promoção da Fiat em todo mundo, foi internado em estado grave na unidade de cuidados intensivos do Hospital Mauriziano de Turim, devido ao consumido de um cocktail de cocaína, heroína, ópio e fármacos. No entanto, não foram as drogas que chamaram a atenção da imprensa. As primeiras informações referiam que ele passou a noite no apartamento de uma mulher que logo se pensou que fosse a sua noiva, Martina Stella. Porém, era na casa de Donato Brocco que Lapo estava, um prostituto travesti conhecido por Patrizia, que lhe salvou a vida ao ter chamado rapidamente a ambulância. Lapo Elkann despertou três dias depois.

