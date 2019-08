Angela teria cerca de 20 anos quando desembarcou nas praias lamacentas de Jamestown, na colónia britânica da Virginia. Embarcara em Lisboa num navio esclavagista e foi a primeira escrava negra a trabalhar num dos primeiros 13 estados que acabariam por estar na génese dos Estados Unidos da América. No mês em que se assinala o 400º aniversário da chegada dos primeiros escravos negros à América do norte, a sua história tem estado a ser contada por historiadores e alvo de artigos especiais em jornais como o The Washington Post ou o The New York Times, num momento em que o debate político em torno das questões raciais assume especial importância.





Angela – só um nome, sem apelido – chegou a Jamestown em agosto de 1619. Os historiadores acreditam que teria cerca de 20 anos e que a sua vida até então tinha sido rica em amarguras. Guerras, tráfico em navios a abarrotar de escravos, ataques piratas e fome foram algumas das provações por que terá passado antes de chegar à América, para viver o "pesadelo americano". Os registos mostram que durante os anos em que esteve na Virginia – pelo menos até 1625 – sobreviveu a massacres levados a cabo pelos nativo-americanos e também à escassez de alimento que se seguiu.

A origem desta mulher africana não é certa. Há duas versões díspares. A primeira é que terá sido capturada durante uma guerra no Congo e levada por portugueses até a um porto onde está agora situada Luanda, em Angola, à altura uma colónia portuguesa. Vários historiadores norte-americanos tomam este facto como certo, incluindo James Horn, presidente da Fundação da Redescoberta de Jamestown.

Enquanto Horn, citado pelo The Washington Post, garante que Angela terá sido capturada no Congo e embarcado em Luanda com destino a Vera Cruz, na costa do México, o historiador John K. Thornton tem outra versão.

Segundo o historiador americano especializado na história de África e da diáspora africana, a escrava terá sido capturada no norte de Angola, já que os seus registos disponíveis mostram que falava quimbundo, um dialeto do norte deste país, incluindo na província de Luanda, mas não na região que agora é o Congo. Depois de capturada, foi embarcada e levada para Lisboa por um negreiro português e não diretamente para o México, de acordo com Thornton.

Chegada à capital terá sido registada na Casa da Mina onde foi armazenada com outros escravos para serem posteriormente mostrados aos oficiais. Só depois de "analisada", terá Angela – que já teria perdido o seu nome verdadeiro e sido rebatizada com um nome católico – embarcado no navio português São João Baptista, com destino à costa mexicana, refere Thornton na obra Central Africans, Atlantic Creoles, and the Foundation of the Americas, 1585-1660.



Esta seria apenas mais uma típica história de uma escrava do império português, igual a outras centenas de milhares, mas o seu destino foi diferente de todos os escravos até então. Em vez de chegar a um porto na América do Sul ou num qualquer país europeu, Angela tornar-se-ia na primeira escrava dos EUA.









Muitos detalhes da sua vida ficaram em falta devido à destruição da Casa da Mina, onde eram guardados os registos de todas as transações de escravos, no terramoto de 1755. Se os documentos ainda existissem talvez fosse possível encontrar entre eles o nome de Angela e de todos os outros escravos que embarcaram no São João Baptista algures em 1619. A Casa da Mina registou todos os escravos comercializados a partir de Lisboa, bem como outros bens transacionados por barcos portugueses. A destruição do seu arquivo levou à perda de um grande acervo que ajudaria a traçar a história esclavagista de Portugal, como lembrou a historiadora Catarina Madeira Santos a lecionar na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris.

Durante a viagem, mais de 120 africanos morreram, devido às condições nefastas em que eram transportados, conta o historiador James Horn. Mas as provações não terminaram aí.

Tal como já referira Thornton, Horn confirmou que o navio São João Baptista foi intercetado por dois navios piratas: o Treasurer e o White Lion. Em busca de ouro, os corsários encontraram apenas humanos. Dezenas de homens, mulheres e crianças africanas aterrorizadas e impotentes. Os mais saudáveis foram levados. Os outros deixados para trás. Angela estava entre os mais fortes.

Quando o Treasurer atracou na Virginia trazia entre 28 e 30 escravos capturados ao São João Baptista. "Dois ou três foram deixados em agosto de 1619", refere Horn. Angela foi um deles.



Um negócio dominado por portugueses

Quando a mulher chegou às costas da Virginia, o tráfico de escravos para terras americanas tinha já perto de um século. Os portugueses tinham várias rotas que levavam mercadoria humana vinda de Angola, do Congo e outros países de África para as colónias da América do Sul. Todos os anos chegavam entre 5.000 e 8.000 escravos ao Brasil e às colónias espanholas. Até 1866, ano em que foi registada a última viagem transatlântica de escravos com destino às Américas, tinham sido transportados mais de 12,5 milhões pessoas contra a sua vontade.



Portugal teve, devido às duas grandes colónias que tinha em África, um papel preponderante na circulação de escravos. Muitas das rotas que eram usadas para levar escravos para a América do Sul durante a dinastia filipina (1580-1640) eram as portuguesas, partilhadas pelos espanhóis, como lembra o historiador Rui Tavares. Angola era o principal país de origem destes escravos, já que se situa na costa oeste de África, sendo o país mais perto da costa sul-americana, partindo da África "portuguesa".



Durante mais de três séculos barcos de negreiros levaram milhões de escravos capturados neste país contra a sua própria vontade. Quando, em 1580, os reis Filipes de Espanha tomaram o trono português aproveitaram as rotas já previamente estabelecidas, deixando a administração das colónias como independentes.



E se até ao fim da segunda década do século XVII a troca de escravos pelo atlântico raramente passava dos 20.000 homens por ano, a partir desse ano e de 1695 (ano em que foi descoberto o ouro do Brasil), todos os anos eram comercializados mais de 50 mil escravos que atravessavam o Atlântico. Portugal era uma das principais forças por trás deste tráfico.

Há cerca de dois anos foi lançada uma investigação em Jamestown, o local onde se estabeleceram os primeiros ingleses a colonizarem a Virginia, para tentar encontrar vestígios referentes a Angela. Os primeiros registos encontrados sobre esta mulher datam de 1624 e 1625, das propriedades do capitão William Pierce. A primeira referência surge sob o nome "Angelo a Negar" e na segunda, em 1625, é já descrita como "Angela Negro woman in by Treasurer" ("Angela, mulher negra trazida pelo Treasurer"). Por esta altura, a mulher tinha já sobrevivido a dois incidentes possivelmente fatais em solo americano: uma invasão de nativo-americanos da tribo Powhatan, em 1622, que matou 347 colonos e a crise de fome que se seguiu.

Angela sobreviveu à "grande fome" de 1620, provavelmente por servir na plantação de Pierce, uma das mais ricas da altura. Em 1624 e 1625 foi contabilizada nos censos. Em 1626 evaporou-se e nada mais se sabe sobre o seu paradeiro.

"Se encontrarmos o cadáver dela, poderemos saber a idade que tinha quando chegou aos EUA, se teve filhos, o que levou à sua morte", afirma Cassandra Newby-Alexander, professora de história na universidade de Norfolk. "Vamos saber mais sobre esta pessoa e podemos assim reclamar a sua humanidade."