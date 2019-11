"Águas das fontes calai/ Ó ribeiras chorai/ Que eu não volto a cantar". Foi a última vez que Carlos do Carmo cantou em palco. Para o mês faz 80 anos e tomou a decisão de deixar os concertos de vez. Fê-lo com dois concertos de despedida. Um primeiro no Porto e um derradeiro, este sábado, no Coliseu de Lisboa, a cidade que cantou como ninguém. Noite de fado, emoções, amor, mas, acima de tudo, noite de charme esbanjado por um príncipe da canção.





Com o envelhecer do corpo, também a voz de Carlos do Carmo foi perdendo a jovialidade e a força e aquele que foi o maior intérprete do fado depois de Amália Rodrigues (uma força incontrolável da Natureza) aprendeu a adaptar-se à perda daquela voz tão sedutora. O cantor - porque é muito mais do que um fadista - passou quase a declamar os poemas e soltando a voz apenas em momentos estratégicos. Por vezes falha, mas quando acerta... Bem, aí é impossível ser melhor do que ele.O mote do concerto foi dado logo com a primeira canção. "Vim para o fado e fiquei" cantou Carlos do Carmo, vestido num terno preto e com gravata e lenço de bolso encarnados. No palco, junto a ele, uma mesa adornada com um xaile com rosas, um copo com água em cima e quatro músicos (guitarra portuguesa, viola, viola baixo e clarinete) a acompanhá-lo. A noite foi de partilha de memórias, de proximidade e sinceridade, como se aquele homem nos recebesse em sua casa."Vim Para o Fado", "Gaivota" e "Canoas do Tejo" e estava lançado o concerto. Em cerca de duas horas, Carlos do Carmo foi desfiando um rol de quase vinte canções, intercaladas com vídeos de arquivo (entrevistas, uma atuação com Bernardo Sassetti ou de quando recebeu o Grammy) e palavras de agradecimentos de dezenas de amigos e admiradores. Mas o ponto alto foram mesmo as histórias e os agradecimentos que foi fazendo ao longo do concerto. Fosse através de histórias e homenagens ou de graças.É que o charme de Carlos do Carmo passa muito pelo seu sentido de humor. Em "Canoas" pediu ao público que cantasse o refrão. A meio, por sentir que a audiência não estava com energia suficiente, interrompeu e disse: "Eu vim do Porto. Vocês nem queiram saber... Eles são a loucura a cantar. Talvez eu venha mal habituado, vamos ver... E eu não sei se está a assistir o Professor Centeno. Mas se vocês é para cantar assim não vão ganhar nada, acreditem... Cantem. Cantem a sério, vá!". Os alfacinhas não se deixaram ficar e o coro tornou-se muito mais audível, terminando numa explosão de aplausos. "Isso das palmas foi de mais. Olhem o que era se eu, de cada vez que cantasse batesse palmas a mim mesmo", atirou do palco Carlos do Carmo bem humorado, arrancando gargalhadas dos milhares de fãs que encheram o Coliseu.E o público retribuía toda a simpatia a Carlos do Carmos. "Um Homem na Cidade", "Homem das Castanhas", "O Cacilheiro", "Os Putos", "O Fado dos Cheirinhos" foram recebidos com vozes ao alto ou estrondosos aplausos no final, sendo o maior de todos guardado para "Lisboa, Menina e Moça", aquela que parecia ser a última canção da noite.Deixou palavras de agradecimento para Marcelo Rebelo de Sousa, António Guterres e António Costa (todos a assistir a este concerto do camarote presidencial), bem como a dezenas de colaboradores e amigos que estiveram com ele ao longo destes quase 80 anos. Palavras especiais para a mulher que o acompanha há 57 anos e que é o amor da sua vida - Maria Judite - e para a sua mãe.Sobre Lucília do Carmo contou uma história particularmente simbólica neste dia em que se despedia dos palcos: "A minha mãe decidiu deixar de cantar aos 60 anos e nunca mais cantou. Ela começou a cantar aos 17 anos e já estava cansada. Eu disse-lhe: "Claro, mãe, a decisão é tua". E ela nunca mais cantou. A não ser na varanda onde os meus miúdos - os meus filhos, não os meus netos - ficavam a brincar. E os meus miúdos são completamente tarados pela avó. Porque eles sabiam que ela não cantou nunca mais para ninguém. Mas para eles cantou".Para Maria Judite teve também palavras de ternura: dedicou-lhe "Que Estranha Forma de Vida" ("Foi por causa deste fado que eu casei com a mulher que amo e com quem estou casado há 55 anos") e lembrou em diversas ocasiões aquela mulher fundamental na sua vida, bem como os filhos.Em noite de despedida houve ainda uma delicadeza para com o público que o foi ver. Deu a conhecer uma nova canção que constará no próximo (e último) disco, a ser gravado em janeiro. Um fado "brejeiro", com letra de Vasco Graça Moura. "O Vasco chegou-se ao pé de mim e deu-me um envelope e disse-me: "Carlos, quando quiser, cante isto" e depois era esta coisa meio brejeira escrita por um poeta tão intelectual como o Vasco". Neste próximo disco o cantor vai ainda interpretar Jorge Palma, Hélia Correia e Herberto Helder.Durante o concerto lembrou o seu ídolo musical, Frank Sinatra. "Sempre fui apaixonado por canções italianas, francesas brasileiras... E pelo Sinatra". E olhando para palco é impossível não pensar que se Portugal teve um músico da estirpe do senhor Ol' Blue Eyes, ele é Carlos do Carmo.Em palco, após cantar "Lisboa, Menina e Moça", recebeu a Medalha de Mérito Cultural das mãos do primeiro-ministro, António Costa ("Um amigo"), e da ministra da Cultura, Graça Fonseca.No final, alguém chamou a atenção a Carlos do Carmo que no camarote estava António Guterres e que o fadista se tinha esquecido de lhe agradecer a presença. Perturbado e exaltado, Carlos do Carmo fez um pedido de desculpa, depois de ter estado largos segundos à procura da abertura das cortinas para pegar no microfone. Saiu desacompanhado e triste daquela que devia ser uma noite de glória, tudo em nome de um pró-forma completamente desnecessário. Guterres não se teria sentido ofendido e Carlos do Carmo não merecia sair assim de palco, principalmente depois do que acontecera minutos antes:Presenciou-se naquela noite um dos momentos mais memoráveis alguma vez testemunhado naquele Coliseu. Para a derradeira despedida, Carlos do Carmo desligou todos os microfones e cantou sem amplificação, apenas com os seus músicos, também eles com a amplificação desligada. Sabendo que esta é a última canção que vai cantar em palco, as palavras tornam-se ainda mais simbólicas: "Por morrer uma andorinha não acaba a Primavera".Começou agora o Inverno de Carlos do Carmo e que estranha forma de vida será esta em que não mais ouviremos o príncipe do fado. Agora a sua voz está reservada para os seus netos. Fortuna a deles.