Castanhas de norte a sul: chegou o magusto

Há não muito tempo o vislumbre de um bom dia de São Martinho era muito mais entusiasmante para um miúdo do que a noite de Halloween - até porque ninguém lhe tinha dito ainda que é possível andar a bater a portas, de cara pintada, a receber doces ou a oferecer esguichadelas de um spray de teias instantâneas. Com mais ou menos euforia, as castanhas da época ainda vão ganhando ao carnaval das bruxas e os magustos estão a acontecer desde fim de outubro por todo o País.A norte imitam-se as tradições antigas. As Caves Cockburn’s, em Vila Nova de Gaia, fazem uma recriação etnográfica da festa em que mulheres e homens disputam o vinho e as castanhas, dançam e cantam - há um cortejo dos bêbedos que canta poemas populares jocosos como As freiras de Santa Clara ou Chora a Videira (€35).Ali bem perto, no café Temporada, no Porto, o magusto não usa trajes tradicionais. No sábado há um knit&wine - um encontro para tricotar, comer castanhas e beber vinho (€5).Em Famalicão da Serra, Guarda, a Festa da Castanha e da Jeropiga começa sexta (8) e no domingo há magusto comunitário a partir das 16h. O programa inclui ainda prova de jeropigas (domingo, 13h), música e uma feira gastronómica no fim de semana focada em produtos com castanha.Também no Centro, na zona das aldeias do Xisto, há magusto no sábado (9). Na aldeia da Cerdeira, perto do Castelo de Lousã, a partir das 17h, há castanhas, vinho e bolo de castanha. Um pouco mais a sul, bem perto de Óbidos, em A-dos-Negros, há jantar com sopa da pedra, água-pé, baile e castanhas a partir das 18h de sábado.Em Lisboa, há magustos comunitários nestes formatos - por exemplo, em São Domingos de Benfica, na Quinta da Alfarrobeira (sede da junta de freguesia) na sexta-feira (8), são oferecidas castanhas assadas e corre a jeropiga, entre as 15h e as 18h; a música fica a cargo do grupo de concertinas Águias Vermelhas. No entanto, na zona de Alcântara, no Espaço Brasil da Lx Factory, faz-se uma atualização nesta festa tradicional: a Adega Mayor organiza um magusto com música no sábado (9): entre as 15h e as 22h a entrada é livre e o valor das vendas reverte para a Associação Conversa Amiga (ACA). As atuações musicais são de Samuel Úria (com a participação especial de Joana Espadinha), Luca Argel e Desbundixie.Rumando ao Sul do País, durante o mês de novembro há almoços de São Martinho (€35) na herdade do Ribafreixo, com prova de vinhos deste produtor. No Algarve, em Lagos, Bensafrim organiza o magusto no seu largo do mercado no dia que mais merece esta celebração: 11 de novembro.