O ator norte-americano Robert Norris, que se tornou popular nas campanhas publicitárias da marca de cigarros Marlboro, morreu no domingo, dia 03 de novembro, em casa, aos 90 anos, foi hoje divulgado.Norris, que nunca fumou, promoveu a marca durante 12 anos com uma foto em que aparecia com um chapéu de 'cowboy' e a acender um cigarro.O ator, que nasceu em Chicago e sonhava ser 'cowboy', foi descoberto em 1954 por publicitários que viram num jornal uma fotografia sua com o amigo e ator John Wayne.Robert Norris deixou de ser o rosto da Marlboro porque, apesar de não fumar, não queria dar uma má imagem aos seus filhos. Outros 'cowboys' sucederam-lhe nas campanhas publicitárias da tabaqueira Phillip Morris, mas que fumavam e morreram de cancro.