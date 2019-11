Obrigado! é o título do último espetáculo de Carlos do Carmo, este sábado, 9 de novembro, às 21h30, no Coliseu dos Recreios da "sua" Lisboa, expressando assim a gratidão ao público que dele fez uma referência do fado e da poesia portuguesa cantada à guitarra e à viola, quando se abeira de completar - a 21 de dezembro - 80 anos de idade.Criador de êxitos como Por Morrer uma Andorinha, Os Putos ou Canoas do Tejo, vendendo mais de cinco milhões de discos ao longo de 45 anos e recebendo numerosos prémios, incluindo um Grammy de carreira, em 2014, o fadista apresentará um concerto em formato best of, mas que decerto também incluirá temas daquele que será o seu último álbum de originais, a lançar brevemente, com contributos de, entre outros, Jorge Palma e Manuel Alegre.