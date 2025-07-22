Sábado – Pense por si

AMBIENTE.

O aquecimento global é amigo dos ratos

Vanda Marques
Vanda Marques 22 de julho de 2025 às 23:04

Com temperaturas mais amenas no inverno, os roedores reproduzem-se mais (até 12 crias de cada vez) e já não morrem com as noites frias. As obras nas cidades e o aumento do turismo transformam as cidades em paraísos para estes animais.

