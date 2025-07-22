Sábado – Pense por si

“Não sei onde vou arranjar um teto”

Mãe solteira viu os seus móveis espalhados na rua e ficou até ao último momento antes de a sua barraca ser demolida. Os serviços sociais arranjaram-lhe um quarto. Tem uma filha de 3 anos e ainda não conseguiu voltar ao trabalho.

Estou em pé, só Deus sabe. Chamo-me Eurídice, sou são-tomense e mãe solteira aos 31 anos. Tenho uma filha pequena, a Luana, de 3 anos. O meu marido abandonou o lar. Na segunda-feira, dia 14 de julho, às 15h48, demoliram a nossa casa no bairro do Talude Militar, em Loures. Desde as 9h da manhã tentei travar a demolição, implorei, fiz barreira. Foi a última habitação a ser destruída nesse dia.

Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

