Neta de Kennedy sofre de um cancro em fase terminal: "Acrescentei uma nova tragédia à família"

Tatiana Schlossberg, neta do antigo presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, revelou num artigo que publicou na revista 'The New Yorker' que sofre um cancro em fase terminal e que os médicos lhe dão apenas um ano de vida. No mesmo artigo, publicado no dia em que se assinalou o 62.º aniversário do assassinato de Kennedy, Tatiana deixou críticas ao primo, Robert F. Kennedy Jr, atual secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.



Tatiana Schlossberg, neta de Kennedy, foi diagnosticada com uma leucemia mieloide aguda AP

Com apenas 35 anos, a jornalista ambiental - filha de Caroline Kennedy e de Edwin Schlossberg - contou que foi diagnosticada em maio do ano passado. Depois do nascimento do seu segundo filho, foi-lhe detetada uma elevada contagem de glóbulos brancos no sangue, que depois veio a revelar-se uma leucemia mieloide aguda (LMA) com uma rara mutação genética, habitualmente encontrada em pessoas mais velhas.

Tatiana sujeitou-se a várias sessões de quimioterapia e dois transplantes de medula - o primeiro com células da irmã e o segundo de um dador anónimo -, tendo ainda participado em vários ensaios clínicos. "No último, o médico disse talvez conseguisse manter-me viva por um ano."

"Durante toda a minha vida tentei ser uma boa pessoa, uma boa aluna, uma boa irmã, uma boa filha e proteger a minha mãe, nunca a deixando perturbada ou irritada. Agora, acrescentei uma nova tragédia à vida dela, à vida da nossa família, e não há nada que eu possa fazer para o impedir", escreveu, acrescentando temer que a filha mais nova não se lembre da mãe.

A neta de Kennedy deixou também críticas ao primo, explicando que as medidas que toma enquanto secretário de Saúde e Serviços Humanos prejudicam os doentes com cancro. "À medida que fui passando cada vez mais tempo sob os cuidados de médicos, enfermeiros e investigadores que se esforçavam por melhorar a vida de outras pessoas, vi o Bobby cortar quase meio bilião de dólares da investigação de vacinas de mRNA, uma tecnologia que poderia ser utilizada contra certos tipos de cancro."

