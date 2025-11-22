Nuno Markl volta às redes sociais: "Hemorragia na mioleira a ser reabsorvida aos poucos"

Humorista recupera de um AVC no Hospital São Francisco Xavier

Nuno Markl deixou na manhã deste sábado uma nova mensagem nas redes sociais aos seus seguidores e amigos, que nas últimas horas têm manifestado grande preocupação relativamente ao estado clínico do humorista, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na última quinta-feira.



Nuno Markl está internado no Hospital São Francisco Xavier

"Bom dia! Hemorragia na mioleira a ser reabsorvida aos poucos! Isto vai. Devagar mas vai. Obrigado pelo vosso amor!", escreveu Markl no Instagram.

Recorde-se que o radialista, de 54 anos, está internado no Hospital São Francisco Xavier, para onde foi transferido depois de ter sido observado numa primeira fase no Hospital de Cascais.

Já ontem Nuno Markl tinha feito um primeiro post no Instagram, dizendo, em jeito de brincadeira estar "a pensar nisto como recolha de material para uma boa edição d’O Homem Que Mordeu o Cão". Mais a sério, frisou que está a recuperar aos poucos, deixando "uma lição a todos: não somos super-homens".