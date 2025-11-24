Maldição dos Kennedy: as tragédias que afetam a poderosa família há mais de 80 anos

Neta de John F. Kennedy revelou que foi diagnosticada com cancro e que lhe resta um ano de vida: junta-se assim aos vários familiares que foram afetados pela "maldição".

John F. Kennedy e Jacqueline Bouvier Kennedy passaram pouco tempo na Casa Branca, mas bastou uma série de infortúnios na sua família para serem recordados até aos dias de hoje. A "maldição dos Kennedy", como é apelidada, dura há mais de 80 anos e desde então que surgem acontecimentos invulgares e algumas mortes na família. Agora, a neta do antigo presidente dos Estados Unidos descobriu que sofre de um cancro e que está em fase terminal.



A família Kennedy reunida. AP Photos/B.H.R.

Tatiana Schlossberg revelou num artigo publicado na revista The New Yorker que os médicos lhe deram apenas um ano de vida. Com apenas 35 anos, foi diagnosticada em maio do ano passado.

"Durante toda a minha vida tentei ser uma boa pessoa, uma boa aluna, uma boa irmã, uma boa filha e proteger a minha mãe, nunca a deixando perturbada ou irritada. Agora, acrescentei uma nova tragédia à vida dela, à vida da nossa família, e não há nada que eu possa fazer para o impedir", escreveu ao dizer que teme que a filha mais nova não se recorde dela.

Esta infelicidade soma-se assim às restantes que têm acompanhado os Kennedy há décadas. Estes são alguns dos acontecimentos que renderam à família a alcunha de "amaldiçoados", e que se iniciaram na década de 1940:

1. Irmão de John Kennedy morre em acidente de avião



Neta de John F. Kennedy revela cancro terminal, somando-se a tragédias familiares AP Photo

Joseph P. Kennedy, Jr. morreu na noite de 12 de agosto de 1944. O irmão do antigo presidente dos Estados Unidos estava a pilotar um avião, numa missão para a Segunda Guerra Mundial, quando a aeronave explodiu - culminando assim na sua morte e na de outro piloto.

2. Marido de Kathleen Kennedy morto por sniper

Ainda em 1944, William Cavendish - o marido de Kathleen Kennedy (irmã de John F. Kennedy) - foi morto por um sniper alemão na Bélgica.

3. Kathleen Kennedy morre em acidente de avião



Irmã de John F. Kennedy morre em acidente aéreo AP Photo

A irmã de John F. Kennedy, de 28 anos, também acabou por morrer num acidente aéreo, que ocorreu em 1948, no sul de França. A tragédia, que matou também o seu amante, Peter Wentworth-Fitzwilliam, aconteceu quatro anos depois de ter ficado viúva.

4. Mulher de John F. Kennedy perde bebé



Jacqueline Kennedy AP Photo/John Lent

Em 1956, Jacqueline Kennedy deu à luz uma filha morta - a quem nunca chegou a dar um nome. No Cemitério Nacional de Arlington foi enterrada com o nome "Filha", no entanto, mais tarde, relatórios indicaram que os Kennedy planeavam chamá-la de Arabella.

5. Pai de John F. Kennedy sofre AVC

Joseph F. Kennedy sofreu um AVC, em dezembro de 1961 - tendo a sua capacidade de falar e andar sido afetada. Na altura tinha 73 anos.

6. John F. Kennedy volta a perder um filho

Jacqueline Kennedy deu à luz o seu quarto filho, a 7 de agosto de 1963. Nascido prematuro, Patrick Bouvier Kennedy acabou por morrer dois dias depois, a 9 de agosto, devido a complicações da síndrome da angústia respiratória.

7. John F. Kennedy assassinado



John F. Kennedy dpa/picture-alliance/dpa/AP Images

Este momento jamais poderá ficar esquecido. Era dia 22 de novembro de 1963 quando o antigo presidente dos EUA foi atingido a tiros em Dallas, no Texas. Na altura, Kennedy desfilava num carro presidencial.

As investigações concluíram que Lee Harvey Oswald foi o responsável pelo assassinato, no entanto, o caso esteve sempre sujeito a especulações e originou até várias teorias da conspiração.

John F. Kennedy foi o quarto presidente dos Estados Unidos a ser assassinado.

8. Irmão mais novo de Kennedy cai de uma ponte

Em 1969, o carro de Ted Kennedy - o irmão mais novo de John F. Kennedy - caiu de uma ponte. Na altura, Kennedy nadou e conseguiu salvar-se, mas o mesmo não aconteceu com a secretária Mary Jo Kopechne, de 28 anos, que acabou por morrer afogada.

Numa declaração, transmitida na televisão, Ted Kennedy disse que na noite do acidente se questionou "se uma maldição se mantinha sobre todos os Kennedy". Foi nesta altura que surgiu a ideia da "maldição dos Kennedy".

9. Robert F. Kennedy assassinado



Robert Kennedy AP Photo

O irmão de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, também foi assassinado, em 1968, em Los Angeles. O inesperado ocorreu durante uma campanha presidencial. Sirhan Sirhan, um imigrante palestiniano, foi considerado culpado.