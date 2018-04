Edição n.º 728

O Tribunal de Cascais vai apreciar a queixa do jornalista da SIC Nuno Luz sobre um caso de alegada difamação com base num comentário na rede social Facebook.Segundo a acusação, a que ateve acesso, o profissional da comunicação queixa-se que o professor Tiago Ferreira destacou um artigo seu no jornal espanhol Marca, acusou-o de plágio e acrescentou: "O Nuno Luz copiou-a e vendeu-a à Marca porque é um filho da p***."Para o advogado Correia de Almeida, especialista em Direito Penal, a gravidade da expressão "filho da p***" no Facebook depende das circunstâncias, do autor e do visado. Para ser um "ilícito criminal tem de ser analisado e ponderado o elemento subjectivo". Basta ver, observa, que "numa das séries mais populares da Netflix todos se tratam assim sem que nenhum entenda como ofensivo. Mas se chamar 'cabrão' isso já pode originar violência. Ou será igual essa expressão por alguém que reside no Norte e por alguém que reside no Sul? Por esse motivo, as circunstâncias e o elemento subjectivo inerente são fundamentais a obter a resposta."O jurista garante que há cada vez mais casos nas redes sociais.Leia a história na íntegra nan.º 728, de 12 de Abril.