O felino tinha sido proibido de andar livremente num centro comercial no Brasil, rotina que mantinha há oito anos, desde que foi adoptado por um lojista do estabelecimento.

O gato Rubinho viu a sua liberdade habitual de andar pelas áreas comuns do centro comercial Cidade Copacabana, no Rio de Janeiro, ser limitada após a direcção do estabelecimento o ter proibido de sair da loja do seu tutor, a Arte e Palha, onde vive há oito anos.

A situação foi parar aos tribunais por o tutor de Rubinho não se confirmar com a decisão do shopping no Rio de Janeiro, defendido por um advogado que aceitou o caso pro bono. No final da semana passada, a juíza Marcia Correia Hollanda, da 47.ª Vara Cível do do Tribunal de Justiça do Rio, concedeu uma providência cautelar que restabeleceu o direito de deslocamento do animal pelas áreas partilhadas enquanto a sentença definitiva ainda não é conhecida, embora presuma-se, de acordo com o jornal Globo, que seja favorável a Rubinho.





O felino tinha a rotina de oito anos de "esticar as patas" pelo centro comercial inteiro e os outros lojistas já estavam habituados à sua presença, bem como muitos dos clientes habituais do shopping. Porém, a administração, enviou-lhe uma carta ao proprietário da loja, Pedro Duarte Correia, de 83 anos, e ameaçou-o com uma multa se este não confinasse o Rubinho à loja.

A decisão gerou revolta entre os restantes lojistas e clientes e motivou protestos nas redes sociais, e ainda uma petição para restabelecer o direito de passeio do gato que chegou às cinco mil assinaturas. Até o deputado estadual José Rogério se juntou à campanha de Rubinho e publicou um vídeo a celebrar a vitória da criatura felpuda.





"Aquele animal já vive ali há muitos anos. Não é justo que agora, que está velhinho seja impedido de circular no seu habitat. Isso é crueldade, espero que esta decisão absurda seja reconsiderada", disse o vereador local Luiz Carlos Ramos Filho, que também é presidente da Comissão de Defesa dos Animais.

Impedido de circular livremente, Rubinho começou a ficar com problemas de saúde e depressivo. Preocupado com o amigo de quatro patas, Correia decidiu recorrer ao tribunal para ajudar Rubinho que "chegou ao ponto de não querer mais comer", contou. Nos argumentos apresentados na instância judicial, o tutor e o advogado acrescentaram um relatório veterinário para comprovar que o cativeiro forçado estava a deixar o gato "sob efeito de stress e risco de depressão", motivos que convenceram a juíza, que considerou que "pela idade de Rubinho - prováveis 10 anos - o animal não consegue mais se adaptar a tal medida", disse, citada pelo Globo.





