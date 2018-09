Na segunda casa, o Jamor, ou porventura a primeira, o sempre bronzeado João Lagos marca uma entrevista com a SÁBADO. Falará muito, durante quatro horas, sem contornar as fases mais difíceis: desde os desaires financeiros, ao fracasso no casamento de 34 anos com Maude Queiroz Pereira. Também não esconde o que o fez desistir tão cedo na escola, no antigo quinto ano (actual nono): a dificuldade de audição, que colmatou há uns anos com um implante no ouvido direito.





Depois da pausa forçada, pela insolvência da empresa em 2015, o promotor desportivo de 74 anos está de volta com a segunda edição do Oeiras Valley Masters Padle. A conferência de imprensa está agendada para esta manhã (dia 14, às 11h30), para dar início ao jogo no dia seguinte, no Jamor, com os melhores do ranking mundial até 23 de Setembro.Fura-vidas, aventureiro, marialva. João, o "Lagos", como gosta de identificar a sua marca, é um pouco de tudo isto – e fundamentalmente patriótico. Faz soar o toque de telemóvel com o hino, em pleno estádio nacional, inaugurado no dia da Pátria 10 de Junho de 1944, no mesmo ano em que nasceu. O livro de memórias está para breve.

Como foi recomeçar do zero, após a insolvência da sua empresa em 2015?

Não fui buscar forças a lado nenhum. Faz parte da minha natureza: sou um optimista. Tenho uma tendência natural para o risco. Quem quiser ir contra mim vai dizer que sou doido, mau gestor. Quem quiser ver num prisma diferente dirá que sou um tipo com alguma coragem e visão estratégica. Sou uma marca: João Lagos ou Lagos, que chega, abre portas e dá credibilidade.

Foi dolorosa a pausa forçada?

Pratiquei algum desporto, um bocadinho de ténis. Tive receita de depressão para uma casa de família. Foi uma vida empresarial para o galheiro, porque tudo o que ganhei foi reinvestido. Curti as mágoas com os meus botões e ultrapassei-as sozinho. Fiquei teso, teso. Descobri tascas fantásticas em Cascais, a menos de dez euros a refeição. No meio disto tudo, um amigo do padle desafiou-me para um projecto.

É quase uma startup, a ganhar terreno com o segundo Padel Masters que arranca no próximo sábado (dia 15) e decorre até 23 de Setembro. O que mudou em relação à primeira edição?

Este ano introduzimos o campeonato feminino com as melhores jogadoras.Torna-se num dos três maiores do Mundo. Há quatro masters, mas só três têm homens e mulheres: Barcelona, Valência e Buenos Aires. Aplicámos o nosso padrão organizativo ao mundo do padle, que não está habituado a um nível tão bom. Para um acontecimento desta envergadura foi preciso construir de raiz uma infra-estrutura, porque no Jamor não existe um complexo de padle. Os grandes eventos são a melhor promoção.

Qual é a sua bitola para a modalidade?

É muito simples: em Espanha há mais de cinco milhões de praticantes de padle, 10% da população espanhola. Em Portugal, a modalidade cresce 80% por ano. Não há nenhuma nacional com um crescimento tão grande. É normal que uma coisa que arranca do zero cresça dois dígitos desta maneira. As outras que cá andam há muito tempo já não crescem.

Também já cá anda há mais de 40 anos a organizar eventos desportivos. Como é que se renova?

Consegue-se viver uma vida inteira com o sangue de origem, sem precisar de transfusões. É um processo natural, porque tenho um enorme desejo de fazer acontecer. Todas as iniciativas em que me envolvi foram por iniciativa própria. Inventei o marketing desportivo. Nestes 40 anos, trouxe mais de 300 milhões de euros em patrocínios.



Aos 4 anos começou a brincar com as raquetes; o court ficava nas traseiras da casa do avô Foto: Arquivo pessoal

Tudo nasceu com o ténis, precisamente nesta zona do Jamor. Como aconteceu?

Toda a família da minha mãe era do desporto. O meu avô materno vivia na Cruz Quebrada, a gente chamava a casa de chalé. A minha avó era francesa, o meu avô descendente de alemães. Paredes-meias com a quinta da Graça que haveria de ser o Estádio Nacional, inaugurado no dia da Pátria a 10 de Junho 1944. Nasci no mesmo ano, a 1 de Setembro.

Quais as memórias de infância?

O meu avô e o vizinho tinham duas casas fora da quinta. Construíram a meias um campo de ténis nas traseiras. Quando o meu pai namorou a minha mãe aprendeu a jogar ténis com ela. Naquela altura não havia raquetes pequeninas para miúdos. Quando comecei a brincar, arrastava a raquete do meu pai. Tinha 4 ou 5 anos.





Ao colo do pai, no court central do Jamor Foto: Arquivo pessoal

Porque é que não gostava de estudar?

Por um lado era um bocado rambóia, mas talvez a origem disso tenha a ver com um problema de ouvidos. Hoje em dia está aqui uma aparelhagem toda [aponta para o ouvido direito], levei um implante há uns anos. Sempre ouvi um bocado mal. Mas não era calão. Os calões normalmente vão para a fila de trás para a paródia. Eu não. Queria apanhar o mais possível nas aulas, mas como não captava tudo ficava com um défice. Teria de compensar com estudo em casa, mas não dava por falta de tempo. Porque tinha pingue-pongue, tudo e mais alguma coisa.

Por isso desistiu da escola?

As minhas opções e rebeldia levavam-me para isso.

Arrepende-se de ter ficado pelo antigo quinto ano [actual nono]?

Nem vale a pena arrepender-me. Não tinha hipótese de estudar como deve de ser. Os meus pais não acharam muita piada, mas nessa altura já tinha grandes convicções. Para mim o desporto era brincadeira. Não era alta competição, cheia de regras e treinadores a orientarem.



Em 1962 foi para Londres com que ambições?

Treinar ténis num ambiente mais exigente, a avaliar pela existência do torneio mais famoso do mundo: WIMBLEDON! Puro engano...muita chuva, poucos courts indoor e coaching caríssimo! Fiz-me membro do célebre Queen's Club pela mão do grande amigo José Almeida Araújo, pintor e escultor que vivia em Londres. Fiquei em casa dele no primeiro mês e aos sábados de manhã lavei primorosamente o Aston Martin bordeaux dele. Depois orientei-me e vivi lá durante três anos.

Tentou a sorte em Londres, com a ambição de chegar ao Wimbledon Foto: Vitor Chi/Record

Como sobreviveu?

Fui um nómada. Fiz as mais variadas coisas em Londres, desde lavar panelas e pratos em restaurantes de King's Road, a famosa rua no bairro chique de Chelsea; até ser uma espécie de paquete na Casa de Portugal [Turismo de Portugal], na Lower Regent Street junto a Piccadilly. Também fui figurante em filmes, coisas esporádicas. Fiz passagens de modelos na Primavera, em fato de banho, porque estava sempre queimadinho. Quando havia bom tempo, lá estava eu a apanhar um bocado de sol.

E jogar ténis?

Joguei um bocadinho, não tanto como gostaria. Não consegui treinar com o melhor treinador do clube que estava lá exclusivamente para a selecção e jogadores ingleses. Não tive direito a isso. Tive umas poucas aulas particulares, oferecidas pelo José Almeida Araújo, com o coach seleccionador: o australiano chamado Mister Worthington. De resto, limitava-me a assistir aos treinos deles e a adivinhar à distância quais as instruções que recebiam do Mister.

Só trabalho? Não havia diversão?

Sentiu-se defraudado e voltou para Portugal?

A vida em Londres foi dura. Em 1965 regressei e fui campeão de ténis em 1965/6/7. Como precisei de dinheiro para jogar e viajar, tentei inventar o autosponsorship, ou seja, o meu negócio que geraria fundos para ser patrocinado. Nesse percurso tive um restaurante em Cascais, uma discoteca na Foz do Porto e fui sócio de um bar-boutique em Lisboa, perto da Avenida da Liberdade. Fui a Londres regularmente, várias vezes por semana, para comprar as roupas. O conceito foi uma coisa muito pra- frentex, que durou até 1973.

Também ao nível decorativo?

A disposição das roupas era feita nuns pratos de acrílico, transparentes, com umas correntes penduradas no tecto por roldanas. Ao lado do bar estavam umas bobines, as Super 8, que passavam filmes do Bucha e Estica. Às sete da tarde, os pratos subiam e o bar funcionava até às duas da manhã. As senhoras adoravam ir para lá, porque conviviam.

Quando criou a sua escola de ténis?

Em 1974. Dois ou três anos depois comecei a ter atletas jovens a precisarem de campeonatos. Às tantas, para justificar grandes cargas de treino, era preciso haver campeonatos. Porventura se houvesse outro João Lagos a organizar, se calhar tinha ficado pelo ensino e treino. Organizei dezenas de campeonatos.

O que foi mais desafiante: organizar torneios ou dar aulas?

Deixei de ter tempo para as aulas. Embora tenha tentado manter a escola, uma estrutura de ensino sem a minha presença física constante. Apareceu depois muita gente, aliás se calhar um dos papéis que desempenhei nesta coisa do ténis é que fui de alguma forma pioneiro – eu e o meu rival da altura, Alfredo Vaz Pinto cinco anos mais velho. Foi um grande campeão de ténis.

Onde aprendeu a ser promotor?

Com a experiência. Ao princípio nem sabia orçamentar. Aquilo que fiz foi viver com o pêlo do cão, como costumo dizer.



No início, como é que se apresentava aos potenciais patrocinadores?

Era o João Lagos. Já tinha sido campeão de ténis. Tinha esse historial, simplesmente era uma modalidade com pouca divulgação na época. Não havia meios digitais, a única televisão era a RTP. Organizei muitas coisas sem televisão.

O salto deu-se em 1983 quando trouxe o número um do ténis, o sueco Björn Rune Borg. Foi uma negociação difícil?

Naturalmente, fui ganhando simpatias. Tratava bem os jogadores nacionais e estrangeiros dos torneios pequeninos que organizava. Eram circuitos satélites, onde os jovens ganhavam os primeiros pontos para o ranking mundial. Uns anos depois, em 1983 um agente dinamarquês de um desses atletas ligou-me: tinha contratado o Björn para jogar duas noites, mas o patrocinador que era suposto cobrir os custos só tinha dinheiro para um dia. Cedia a estrela para o outro, mas por um valor milionário. Tratava-se da lenda máxima do ténis; havia até quem dissesse na altura que a notoriedade do Björn era superior à do Papa.

Qual era o cachet em causa?

Não me recordo. Pedi-lhe uns dias e arregacei as mangas. Às nove da manhã do dia seguinte chovia e estava eu à espera que abrisse o escritório da Macieira, em Lisboa. Pensei: para um budget desta envergadura vou lá. A secretária abriu a porta e fiquei meia hora à espera de ser atendido pelo responsável José Machado Leite, com quem tinha algum à-vontade para fazer a proposta. Estava de fato-de-treino, porque dava aulas de ténis na altura. Fui ao gabinete dele e contei-lhe a história. "E vais ter televisão?", perguntou-me. "Televisão?!", respondi, incrédulo. O ténis não tinha direito a nada. E ele retorquiu: "Tens de ter televisão para uma verba dessas."



Com o mega campeão do ténis dos anos 80, Bjorn Borg Foto: Arquivo pessoal

Foi a correr para a RTP?

Tinha um Mini pequenino e conduzi até às antigas instalações da RTP, na 5 de Outubro. Dirigi-me à recepção e pedi para falar com o presidente, Daniel Proença de Carvalho. Conhecia-o vagamente de nome. Só me lembro da menina atrás do balcão a olhar para a outra e a rirem-se. Dei o meu nome, perguntaram qual era o assunto e disse que não dava para explicar. Esperei dez minutos. A menina já menos sorridente lá se levantou, para ver onde eu estava. Chamou-me, tinha ordem para subir. Quando cheguei lá acima, Daniel Proença de Carvalho estava à porta do elevador e apresentei-me de fato de treino e ténis.

Qual foi a reacção dele?

Achou graça à ideia. Pegou num telefone interno e mandou chamar o director financeiro, que entrou um minuto depois. Propôs dar um crédito em publicidade equivalente ao preço do jogador, e transmitir os jogos em prime-time. Lá fui eu novamente à Macieira, eram para aí 11h30. José Machado Leite ficou entusiasmado. Disse-me que teria de falar com o comercial, ele saberia cozinhar o pacote publicitário.

Conseguiu o financiamento numa só manhã?

Ao meio-dia estava a ligar ao agente dinamarquês a dar a notícia. O homem não queria acreditar, estava eufórico. Ainda dei uma aula de ténis antes do almoço. Faltava arranjar um sítio; teria de ser coberto porque era época de chuva. Não dava para fazer nada ao ar livre. Imaginei o Pavilhão Dramático de Cascais, mas era um clube carregado de modalidades. Pará-las para instalar as estruturas seria complicado. Enfim foi uma luta contra o tempo.



Quanto tempo precisou para adaptar o Pavilhão de Cascais?

Foram quatro ou cinco dias a trabalhar de manhã à noite. Toda a gente ajudou, mais de 100 pessoas entre amigos e família. O tapete de 800 metros quadrados foi fabricado no Porto, por Fernando Costa. Só alugá-lo era um balúrdio, mas ele não cobrou nada e aplicou uma impermeabilização de base betuminosa para pesar mais e assentar melhor no chão. Estamos a falar de 20 rolos de alcatifa, cada um ficou a pesar 300 quilos. Uma brutalidade dificílima de deslocar…!

Como correram as coisas no dia D?

Muito bem. Foi uma grande vitória para o ténis, pela primeira vez televisionado em directo e em prime time! Borg disponibilizou-se a jogar mais um dia. Consegui levá-lo a Famalicão, num pavilhão inaugurado há pouco tempo onde cabiam 2.000 pessoas.

Eusébio estava na assistência do torneio Cascais. Era seu amigo?

A meu lado assistiu a muitos dos grandes duelos. Tinha aulas nos courts de ténis do antigo Estádio da Luz, com o Luís Sousa que à época se ocupava das escolas do SLB. Não era propriamente um bom jogador, mas seguramente um entusiasta com pena de não ter iniciado o ténis mais cedo. Não falhava um Estoril Open, desde o primeiro em 1990.

Eusébio era um entusiasta do ténis; ambos nos courts do antigo estádio da Luz nos anos 80 Foto: Arquivo do Correio da Manhã

Como foi o parto do Estoril Open?

Já tinha acontecido na Quinta da Marinha. À medida que o evento crescia, eram necessárias mais infra-estruturas, courts de terra batida e um estádio com capacidade para 3.500, pelo menos. Não dava para continuar em Cascais. O Jamor era o único sítio; como fica em Algés e está incluído na Costa do Estoril, deixei ficar a marca Estoril. Ninguém me pagou por isso. Era um risco que tomava à partida, depois tinha de correr atrás do dinheiro.

A Câmara de Cascais (CMC) nunca apoiou?

Cheguei a pedir apoios oficiais à CMC /Turismo do Estoril mas levava com a porta na cara tantas vezes, que deixei. O Zé Luís Judas [ex-presidente da autarquia, eleito em finais de 1993] foi quem quis ir ao Jamor ver o Open. Fiz-lhe uma visita guiada pelos bastidores. Ele ficou muito bem impressionado e disse-me que iria ajudar a fazer crescer o evento. Atribuiu um subsídio anual de 400 contos [equivalente a 3.200 euros de acordo com a actual inflação]. Foi a única altura em 25 anos que tive um apoio da câmara.

Ainda assim, surgiu sempre sorridente. No Open de 2014, a avaliar pelas fotos e discurso, ninguém diria que seria o seu último.

Não era suposto ser o último, antes pelo contrário. O Plano Especial de Revitalização (PER) tinha sido aprovado e o Millennium estava pronto a patrocinar a partir de 2015.

Após a sua saída, costuma ir ao Open?

Não vou. Simplesmente não gosto dos actuais donos: uns portaram-se mal comigo e outros pessimamente...



A ruptura deu-se com a insolvência da sua empresa. Porquê?

Eu era o principal credor mas não podia votar em causa própria. Era preciso reunir a anuência ao PER. Fiz um plano para tentar recuperar a empresa, apresentei-o aos meus credores e 80% deles aprovaram. A votação positiva iria permitir implementar as medidas, bastava ter 75% dos votos. Na noite da contagem de votos festejámos. Cada credor perdoava 40% da dívida e eu teria sete anos para pagar a restante (60%). Apoiavam porque se continuasse a operar compraria serviços a eles.

Qual foi o revés?

A homologação judicial. Se não fosse a juíza, ainda hoje teria o Estoril Open nas minhas mãos e no Jamor. Levou dois meses até pronunciar-se, o tempo ia escasseando para renovar a licença com a ATP [Associação de Tenistas Profissionais que gere e licencia os torneios]. Estávamos em Novembro de 2014, com o calendário das provas do ano seguinte pronto a sair. Entretanto, com o cash flow gerado pagou-se a várias entidades, como a Segurança Social e Autoridade Tributária, que obviamente não votaram no plano.

Que efeitos teve o chumbo?

Mas a senhora magistrada entendeu que deviam ter votado... Com esse erro destruiu a minha vida profissional. Todos os credores perderam o crédito a que tinham direito, o pessoal foi para o desemprego. Um mês mais tarde saiu uma adenda à lei: já não seria preciso juíza e o PER teria aprovação automática.

Porque não recorreu?

Porque o meu prazo com o ATP esgotou. Um recurso pode demorar seis meses. O ATP não podia estar à minha espera, com muita pena. Foi quando deitei a toalha ao chão e desisti do Open.



Organizou partidas do Dakar em Lisboa. Em 2008, as ameaças terroristas na Mauritânia levaram ao cancelamento do rally Foto: Vítor Mota

Encara tudo isto como uma sucessão de azares, que começaram em 2008 com o cancelamento do rally Dakar?

Já tinha feito o Dakar em 2006 e 2007. À terceira edição, no início de 2008, houve um cancelamento na véspera. Tinha a obra toda montada em Lisboa, à espera do sinal de partida. O Centro Cultural de Belém por nossa conta, a Praça do Império fechada, e mais de 5.000 pessoas envolvidas – entre participantes, equipas, mecânicos, etc. Lisboa completamente cheia.

Quais foram os motivos?

Os donos do Dakar, franceses, argumentaram que houve ameaças terroristas na Mauritânia, por onde os participantes iriam passar. Os seguros começaram a tirar apoios e os organizadores, por força das circunstâncias, cancelaram. O rally faria 30 anos. Nunca fora interrompido por ameaças terroristas, houve montes delas. Aliás, o inventor da competição alertava na partida que os condutores corriam perigo de vida.



Quanto perdeu?

Fui indemnizado com 1 milhão de euros, mas perdi muito mais do que isso porque tinha Dakar para mais dois anos. Não foi tanto o que perdi na altura, mas sobretudo o que deixei de ganhar nos anos seguintes. Ganho esse que já estava a investir noutros projectos.

Ladeado por Ricardo Salgado e Zeinal Bava, no Estoril Open de 2009 Foto: Duarte Roriz

Para agravar o quadro, deu-se a queda do Banco Espírito Santo (BES). Como lidou com isso, uma vez que o banco tinha um fundo de 20% na sua empresa?

Com muita mágoa, mas em 2013 o BES já não era meu sponsor. Sou grande amigo de Ricardo Salgado. Acho que ele tem lá umas linhas do livro de memórias em que fala de mim. Depois houve a crise. Foi tudo ao mesmo tempo. Podia ter recuperado um bocadinho se o panorama económico fosse mais favorável. Não estavam reunidas as condições ideais para uma recuperação, mas mesmo assim resisti. Só caí mais tarde.

Para trás, teve outros desastres financeiros. Qual deles destaca?

O Dakar foi o que teve maior impacto, mas vou-lhe contar outro: do surf. Perto do 11 de Setembro [2001] organizei, pelo terceiro ano consecutivo, uma das maiores provas na Figueira da Foz. Os atletas americanos não conseguiram sair dos Estados Unidos por causa dos atentados terroristas. Os que cá estavam tinham hipóteses de ser campeões do Mundo, mas resolveram cancelar a prova em solidariedade com eles. Perdi cerca de 800 mil euros. Chorámos nos ombros uns dos outros, não houve hipótese nenhuma de indemnizarem. A associação dos surfistas profissionais era pobre e gerida por antigos surfistas que viviam por paixão à modalidade. Hoje em dia, aquilo pertence a um fundo americano rico. Se acontecesse agora seria ressarcido.



Como funciona a cabeça de um promotor de desporto?

Idealizo um produto. Sei mais ou menos quanto custa e faço um modelo de comercialização tabelado. O patrocinador principal dá um determinado valor, até leva o nome do torneio e leva uma ou duas contrapartidas. O que são contrapartidas? Tenho um conjunto de media partners – parceiros na televisão, rádio e jornais – que se juntam para sustentar o evento que há-de vir. Todas as iniciativas comportam um risco à partida. Nunca organizei nada em que um patrocinador dissesse: "Ó João Lagos, tenho aqui um milhão ou dois, organiza-me lá…".





O casamento com Maude Queiroz Pereira durou 34 anos Foto: Marta Vitorino

Com tal carga de trabalhos, a família ficou para trás?

Não fui um bom marido. Este tipo de trabalho compromete muitas vezes a vida pessoal. O casamento durou 34 anos e tal. Mais de metade da minha vida tinha sido com a Maude [Queiroz Pereira, que se inscreveu na escola de João Lagos para ter aulas de ténis em 1974]. Não era dependente dela, e ela ainda menos. Casei-me uma vez porque me apaixonei pela minha mulher e queria ter filhos. Tenho dois: o Tomás de 38 anos e o João de 37; o mais novo tem duas filhas. E tenho um enteado, Martim, de 44 anos, que é como um filho pois viveu comigo desde os 3 anos. Os filhos dele tratam-me por avô. Estou divorciado há dez anos.

Tenciona voltar a casar-se?

Dificilmente. Tem de ser ela a apaixonar-se muito por mim.

Perspectiva um livro de memórias?

Sairá um dia. Tenho grandes planos e grandes colaborações. Uma delas está combinada há algum tempo. O projecto passará pelo Henrique Cayatte, grande designer, superiormente inteligente. Ele desenhou a estrutura do livro numa toalha de papel enquanto almoçávamos feijoada perto do seu atelier.