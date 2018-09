São poucos, mal pagos e sem perspectivas de progressão na carreira. Cada vez mais insatisfeitos, há enfermeiros que atingem o ponto de ruptura e decidem abandonar a profissão. Os resistentes (e que não temem eventuais retaliações das chefias) prometem aderir a mais uma greve, agendada para esta quinta (dia 20) e sexta-feira (dia 21). A bastonária Ana Rita Cavaco explica à SÁBADO as fragilidades do sector.





Diria que vai ter uma adesão muito alta pelo feedback que temos recebido na Ordem dos Enfermeiros. Dizem que vão aderir à greve e não vêem outra solução a não ser lutar pelos seus direitos. As principais queixas que nos chegam são o não cumprimento do número mínimo de enfermeiros, a chamada dotação segura nos serviços. Temos um problema grave de falta de enfermeiros. Há uma média, calculada pela OCDE, de 9,2 enfermeiros por mil habitantes. A média nacional é de 6,2 enfermeiros por mil habitantes. No Serviço Nacional de Saúde a média desce para 4,2 enfermeiros por mil habitantes, quase metade da média da OCDE.Quando chegámos em 2016, fizemos a proposta de contratarem 3.000 enfermeiros por ano no espaço de dez anos. Fizemos as contas e daria 65 milhões de euros por ano. Este valor significa 0,6% do orçamento de Estado para a Saúde. E depois há uma série de problemas, como a forma de administração dos hospitais que é arcaica. As administrações exercem muita coacção sobre os enfermeiros.Tentam sistematicamente que façam horas a mais. O Estado é devedor de quase dois milhões de horas aos enfermeiros, no total nacional. Se metessem folgas, fechavam os hospitais e centros de saúde do País. Tem de se encontrar um equilíbrio entre aquilo que os enfermeiros dão ao País e o que o País lhes devolve – que é praticamente nada. Dois dias antes ou na véspera há chefias que perguntam aos enfermeiros quem fará greve. É um factor dissuasor.Muitas, às vezes mesquinhas. Põem a pessoa só a fazer noites, ou proíbem as trocas por questões familiares. Transferem as pessoas para serviços. Houve uma chefe que bateu numa enfermeira, num hospital público da zona Sul. Agrediu-a porque a profissional estava de greve e não iria ficar no serviço. A enfermeira já não está lá.

Com tantas contrariedades, o que acontece?

Há enfermeiros que desistem da profissão. Temos conhecimento de 40 casos, desde 2016. Estamos a pensar pedir um estudo com números. Há muita gente que envia para aqui agradecimentos sobre o trabalho que temos feito mas informa que vai começar a trabalhar noutros sectores. Muitos são artistas, outros procuram ter negócios próprios, por exemplo na área da restauração. Temos a percepção empírica de que a taxa de abandono da profissão está a subir.

Acredita num acordo com a tutela?

Há de facto uma vontade muito grande, quer da parte do Ministério das Finanças, quer do Ministro da Saúde, inclusive do Primeiro Ministro em apresentar uma proposta de carreira aos enfermeiros. Isto é o que nós sabemos, o que foi dito aos sindicatos é que não têm ainda nenhuma contraposta que satisfaça as suas reivindicações.



Há quanto tempo andam em negociações?

Há um ano e dois meses. Os enfermeiros têm um sentimento das coisas tardarem a acontecer. Só no Serviço Nacional de Saúde são 42 mil, depois temos o sector privado. Na Ordem temos 74 mil inscritos, sendo que 15 emigraram.

Qual o sentimento generalizado no sector?

Há uma grande ansiedade para terem uma carreira. O que acontece é que um enfermeiro com 21 anos de experiência, como eu, ganha a mesma coisa que um enfermeiro recém-licenciado. O salário líquido é cerca de mil euros, muitas vezes nem chega. Antes tínhamos uma carreira boa, estruturada, com categorias como os médicos. Fazia com que houvesse um equilíbrio na profissão. Infelizmente, o Governo decidiu extinguir a carreira em 2009. Ainda não tínhamos a troika, mas talvez um défice excessivo.