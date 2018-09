Sporting: Quem vai suceder ao presidente-adepto?

A festa foi um sucesso. Naquela tarde de 19 de Março de 1906, mais de 500 pessoas da aristocracia e da alta sociedade lisboeta estiveram na Quinta das Mouras, no actual Lumiar, Lisboa. Houve várias provas desportivas nos jardins: jogos de futebol e de ténis, corridas de cavalo e de burro, salto em altura e salto em comprimento e ainda a corrida de cem metros. E as senhoras puderam fazer uma corrida de 50 metros a puxar as suas mascotes. Mas nos jornais dos dias seguintes, com destaque para a revista Tiro e Sport, só se falava no copo de água, nas danças, nos penteados sofisticados, nos chapéus altos e nas toilettes chiques das senhoras, com vestidos cheios de frous-frous até ao tornozelo.





Fartos da importância que se dava às festas, alguns sócios do Campo Grande Football Club, que costumavam encontrar-se na pastelaria Bijou, no nº 97 da Avenida da Liberdade, em Lisboa, decidiram que o clube devia dedicar-se mais às actividades ao ar livre. A 13 de Abril, após mais um piquenique social, a assembleia geral terminou com discussão e um dos dirigentes, José Maria da Ponte e Horta Gavazzo, demitiu-se. Com ele seguiram mais 18 sócios. Um deles era José Alfredo Holtreman Roquette, conhecido por José Alvalade por ser neto do visconde de Alvalade. E que ao sair disse: "Vou ter com o meu avó e ele vai dar-me dinheiro para fazer outro clube".

José Alvalade, o sócio nº 1 do Sporting, que hoje dá nome ao estádio, liderava as primeiras reuniões, embora fosse apenas vice-presidente. O primeiro presidente, o seu avô, o visconde de Alvalade, não estava presente porque "gostava de se deitar cedo". Mais de 100 anos depois, o Sporting elege este sábado, 8 de Setembro, o 43º pesidente da sua história, numas eleições que contam com seis candidatos: Fernando Tavares Pereira, Frederico Varandas, João Benedito, José Dias Ferreira, José Maria Ricciardi e Rui Jorge Rego. Pedro Madeira Rodrigues era o sétimo candidato, mas desistiu no passado dia 4.

O Sporting começou a ganhar forma a 14 de Abril de 1906. Foi logo no dia seguinte à atribulada assembleia que os dissidentes começaram a preparar o novo clube, instalando uma secretaria numa assoalhada da mansão do visconde de Alvalade, na Alameda das Linhas de Torres. Não iria ser uma coisa acanhada, como aconteceu com o Campo Grande Football Club – fundado em 1904, a sua primeira sede foi no quarto de Francisco Gavazzo, que morava no solar dos Pinto da Cunha, no Campo Grande, e mais tarde na arrecadação do palácio do conde de Sabrosa, junto à rotunda do Marquês de Pombal.

Uma das primeiras equipas, em 1906, numa altura em que o Sporting ainda se chamava Campo Grande Football Club

A 8 de Maio foi eleita a primeira direcção do clube, ainda sem nome, assim como os estatutos. José Alvalade escreveu uma carta ao seu amigo Francisco Gavazzo, que estava em Paris, onde lhe explicava que estavam a construir "o clube mais imponente de Portugal" e contava que já estavam "feitos os estatutos e marcados dez sócios fundadores, que mandam em tudo e apresentam as contas aos sócios ordinários no fim do mês". A certa altura referia: "O nosso clube ainda não tem nome. Já me lembrei de lhe por Grande Sporting Club de Portugal, que era todo chique. Vamos ver o que se faz".

Por sugestão de Alberto Lamarão e Carlos Bom de Sousa Carneiro, que faziam parte da equipa de futebol, a 26 de Maio de 1906 é votado o primeiro nome: Campo Grande Sporting Clube. E que durou até à assembleia geral de 1 de Julho, quando, por insistência de António Félix da Costa Júnior, notável jogador de ténis, se decidiu que passaria a ser Sporting Clube de Portugal.

Determinou-se que o ténis "seria modalidade prioritária no clube e a única imposta pelos seus estatutos". No início, praticava-se também futebol, ciclismo, críquete e luta de tracção à corda. O futebol iria impor-se como o desporto mais popular, mas ainda havia muita gente que o considerava violento – era mesmo conhecido por "jogo do coice". Nos últimos anos do século XIX, um texto publicado no jornal Os Sports dava conta de "estatísticas preocupantes", vindas de Inglaterra. Nesse país, entre Setembro de 1888 e Janeiro de 1889 o futebol causara "13 mortes, 15 fracturas de pernas, quatro fracturas de braços, 11 cabeças partidas, três ferimentos na região lombar, um nariz esborrachado, um quadril deslocado e uma cara quebrada".

Em 1907, o Sporting decidiu trocar as camisolas todas brancas pelas bipartidas em verde e branco

O Sporting arrancou com 30 sócios. No final de 1906 passou para 45 e só em 1910 ultrapassou a centena. As quotas eram caras: custavam 500 réis por mês – no Sport Lisboa, que iria dar origem ao Benfica, eram apenas 200 réis. E havia ainda o carácter elitista do clube a dificultar a angariação de sócios. Nos estatutos, que foram apresentados à aprovação do Governo Civil de Lisboa em Julho de 1907, referia-se que o Sporting era "uma associação composta de indivíduos de ambos os sexos de boa sociedade e de conduta irrepreensível". A admissão de sócios, como tinha explicado José Gavazzo numa carta enviada ao irmão, era feita por pedras brancas e negras. Numa votação, quem tivesse duas pedras negras, "ficava riscado".

O Sporting sempre se orgulhou de ser o clube dos indivíduos "de boa sociedade e de conduta irrepreensível", embora em 112 anos de história tenham surgido algumas "pedras negras". Bruno de Carvalho, o primeiro presidente destituído da história do clube, foi o mais recente.



Mas há 30 anos houve outro presidente-populista: Jorge Gonçalves, "O Bigodes", que prometia "as unhas do leão", craques internacionais como Rijkaard. Eleito com 62,7% dos votos em 24 de Junho de 1988, esteve na liderança do clube apenas 11 meses. Com a falta de dinheiro, o Sporting entrou em crise e a direcção demitiu-se em bloco a 18 de Maio de 1989, numa altura em que o clube acabou por perder vários atletas das diferente modalidades, que se transferiram para os clubes rivais, que aproveitaram a situação para os assediar.

Jorge Gonçalves com Rijkaard. Nem tudo correu bem com as prometidas "unhas do leão" e deixou a presidência ao fim de 11 meses

Pouco tempo depois, Jorge Gonçalves acabaria por ser detido pela Polícia Judiciária, por vários processos relacionados com dívidas, mas nunca chegou a ir a julgamento. Fugiu para Angola, de onde era natural, e de onde não podia ser extraditado. Mais tarde foi também detido aí, acusado de dívidas fiscais.

Na lista de presidentes, seguiram-se Sousa Cintra e Pedro Santana Lopes e depois José Roquette. O empresário assumiu a presidência a 11 de Abril de 1996 e saiu a 1 de Agosto de 2000, em ruptura com Luís Duque, sendo substituído pelo seu vice, Dias da Cunha. Pelo meio, demitiu-se, em Setembro de 1999, depois de ter sido "apertado" pela Juve Leo.

A claque foi proibida de entrar no estádio de Alvalade, por ter desrespeitado o minuto de silêncio por Timor Leste. Alguns dias depois, o Sporting perdeu com o Viking, para a Taça UEFA, e dezenas de elementos da Juve Leo esperaram a equipa no aeroporto de Lisboa até às 6h da manhã: cercaram Roquette e pediram a demissão do técnico, o italiano Giuseppe Materazzi. Face aos insultos e às ameaças, o presidente demitiu-se, considerando aquela situação "intolerável e incompatível com a tradição e valores históricos do Sporting".

José Roquette demitiu-se, a 22 de Setembro de 1999, após os insultos dos adeptos a seguir à derrota com o Estrela da Amadora

A 16 de Janeiro de 2011, a claque Juventude Leonina esteve na origem da queda de outro presidente: José Eduardo Bettencourt demitiu-se depois da derrota com o Paços de Ferreira (2-3), e dos cânticos insultuosos que lhe foram dirigidos pelas claques. Durante os 18 meses que durou a sua presidência, Bettencourt teve mais episódios com as claques: um dos mais graves aconteceu em Novembro de 2009, quando cerca de 300 adeptos, após um empate em casa com o Marítimo, tentaram invadir a garagem e o edifício da SAD, o que levou à intervenção da polícia, que fez disparos para o ar. Quatro dias depois, e após mais um empate, o treinador Paulo Bento demitiu-se. Bettencout falou de "terrorismo" e garantiu que iria expulsar a minoria de sócios cretinos: "Sei quem são e sei quem é o Herri Batasuna cá do sítio".

José Eduardo Bettencourt impede que as claques provoquem desacatos num Sporting-Benfica, em Maio de 2004

O período de presidentes elitistas no Sporting, que se iniciou em 1996 com José Roquette, durou até 2013, quando Bruno de Carvalho venceu as eleições com 53,63% dos votos, derrotando José Couceiro (39,46%), o candidato da "nobreza" leonina: é sobrinho-neto de Fernando Peyroteo e sobrinho-5.º-neto do 1.º Visconde de Torres Novas e 1.º Conde de Torres Novas.

Bruno de Carvalho, que seria reeleito em Março de 2017, destacou-se pelo seu estilo populista, de linguagem sem freio e ataques constantes aos rivais. Uma posição que dividiu as hostes leoninas, pois se as elites se mostravam chocadas com o "estilo trauliteiro e caceteiro", outros ficavam contentes por considerarem que estava na hora de o Sporting mostrar as garras a Benfica e FC Porto e "deixar de ser bonzinho e cavalheiresco".

Bruno de Carvalho somou vários êxitos desportivos, no futebol (não conseguiu ser campeão, mas ganhou a Taça de Portugal e a supertaça e foi com ele que o clube venceu a primeira Taça da Liga da história) e em especial nas modalidades: o Sporting voltou a ser campeão no andebol ao fim de 16 anos e no hóquei em patins após um longo jejum de 30 anos.



Mas Bruno de Carvalho irá ficar para a história sobretudo pelos maus motivos. Logo em Junho de 2014, chocou ao comparar Benfica e FC Porto a duas nádegas. "Enfrentam-se para ver quem é melhor e entre algo fisiológico como o ânus, ou sai vento malcheiroso ou trampa. É disto que o futebol português está cheio por dentro e por fora: trampa".

Mas houve mais: a forma como despediu o treinador Marco Silva; como suspendeu Carrillo por ele se recusar a renovar o contrato; a polémica com Carlos Pinho, presidente do Arouca, com quem se envolveu num bate-boca no túnel de Alvalade, ficando a dúvida se lhe cuspiu ou não; e ainda o "bardamerda" a todos os que não são do Sporting quando foi reeleito presidente, em 2017. Ou os seus tiques de presidente-adepto (Bruno de Carvalho fez parte da claque Juve Leo na sua juventude), como aconteceu quando o Sporting venceu a Taça de Portugal, em 2015, e ele andou a comemorar com os jogadores às cavalitas ou após o triunfo na Taça da Liga, em que andou a simular entrevistas no balneário.

Bruno de Carvalho a festejar com os jogadores a vitória na final da Taça de Portugal, em 2015

Tudo iria culminar com a guerra que travou com os seus próprios jogadores, iniciada em Abril de 2018, na sequência da derrota (2-0) frente ao Atlético de Madrid, na Liga Europa. Depois de criticar duramente, no Facebook, o comportamento de alguns deles e os erros cometidos durante o jogo, casos de Coates, Mathieu e Gelson, terminou com a frase: "Fábio [Coentrão] e Bas Dost ‘não quiseram jogar' em Alvalade, com faltas para amarelo que nunca poderiam ter feito".

Os jogadores reagiram com desagrado nas redes sociais e Bruno de Carvalho contra-atacou: "Já estou farto de atitudes de miúdos mimados que não respeitam nada nem ninguém, como por exemplo os adeptos relativos aos quais já ouvi comentários do mais baixo possível. Todos os atletas que escreveram o que em baixo descrevo estão imediatamente suspensos, tendo de enfrentar a disciplina do clube".

Apesar da crise e do mal-estar entre presidente e jogadores (e até mesmo adeptos, pois Bruno de Carvalho chegou a ser assobiado em Alvalade), desportivamente o clube foi obtendo bons resultados: apurou-se para a final da Taça de Portugal após eliminar o FC Porto e chegou à última jornada em 2º lugar, à frente do Benfica, uma posição que permitiria disputar o play-off de acesso á Liga dos Campeões (e receber um bolo de 30 milhões de euros).

Bruno de Carvalho no Jamor. O comportamento de presidente-adepto e a linguagem desbragada nunca foram aceites pelas elites leoninas

Tudo iria desabar com a derrota frente ao Marítimo, na última jornada, que fez o Sporting cair para o 3º lugar. Seguiu-se um cenário de troca de insultos e quase confrontos entre jogadores e elementos da claque no aeroporto do Funchal e depois, a 15 de Maio, a invasão de elementos da Juve Leo à Academia de Alcohete, com agressões a vários jogadores.



Bruno de Carvalho, que não estava no local, reagiu com uma aparente descontracção, o que causou espanto: "Isto foi chato. Mas temos de nos habituar que o crime faz parte do dia a dia", afirmou, em declarações à Sporting TV. "O Sporting há muito tempo que fala na violência, nas claques, mas há um presidente do IPDJ que acha que a legalização não é importante. O que se passou foi um acto criminoso, em que a polícia esteve na Academia desde o primeiro momento. Vamos aguardar para ver quem são."

E desmentiu logo uma teoria que foi ganhando força, a de que Bruno de Carvalho teria conhecimento antecipado do ataque e que até teria dado o seu aval: "Já ouvi uma série de teorias mirabolantes, que este é o meu modus operandi porque nas Assembleias não deixo falar quem quer falar mal, o que é falso. Estamos a quatro dias da final [da Taça] e depois há o fim da época, que interesse teria o Sporting numa situação destas? Vamos averiguar internamente o que aconteceu. Há dois ou três meses aconteceram em Guimarães actos reprováveis, mas no Sporting são mais agradáveis de bater. Há que condenar em todo o lado."





A invasão dos ultras da Juve Leo à Academia de Alcochete, a 15 de Maio, que culminou com a agressão a vários jogadores

Depois da saída sem glória de Bruno de Carvalho, afastado à força pela comissão de gestão (apesar de ele ainda ter tentado ser candidato à presidência e de ter ameaçado impugnar as eleições por as considerar ilegais), quem será o seu sucessor?

Nas sondagens, João Benedito e Frederico Varandas são os favoritos, surgindo em terceiro lugar, a uma considerável distância, José Maria Ricciardi. Na última terça-feira, dia 4, a sondagem do jornal Record dava 37,7% das intenções de voto a João Benedito e 36,2% a Frederico Varandas. Apareciam depois Ricciardi (14,4%), Dias Ferreira (7%), Rui Jorge Rego (1,7%) e Fernando Tavares Pereira (1,6%).



Já antes, a 23 de Agosto, numa sondagem do jornal A Bola, Frederico Varandas (35,4%) e João Benedito (28,4%) surgiam como favoritos. Seguiam-se Ricciardi (5,3%), Dias Ferreira (2,8%), Pedro Madeira Rodrigues (tinha 1,3%, mas entretanto desistiu), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,3%).

Apesar de as surpresas poderem acontecer, é quase certo que o novo presidente do Sporting sairá do duelo entre Varandas e Benedito. E quem são eles? Frederico Varandas, de 38 anos, é especialista em medicina desportiva e reabilitação e também capitão do Exército. Foi o responsável pelo departamento médico do Sporting entre 2011 e 2018. Demitiu-se em Maio, a seguir à final da Taça de Portugal. "Olhei para aquelas bancadas e pensei: ‘o meu tempo aqui, como director clínico, acabou’. Foi no relvado que decidi", contou ao jornal A Bola.

No dia 24 de Maio, anunciou que se houvesse eleições antecipadas no Sporting ia ser candidato: "Entendo que as pessoas devem e têm de estar do lado do bem. E o lado do bem, neste momento, é tomar conta do Sporting, tratar o Sporting. E acredito que quem quer o bem do Sporting vai estar comigo".

Frederico Varandas em campanha: "No Sporting que me proponho liderar, todos contamos, todos acreditamos, todos participamos"

Durante a campanha, aos que o acusaram de, apesar de ser capitão (a patente do Exército que tem desde 2009), ter sido o primeiro a abandonar o barco, respondeu: "Senti que o clube era um comboio a ir contra um penhasco e eu saí da carruagem mas não foi para fugir. Fui para a casa das máquinas. Por isso fui o primeiro a desafiar o Bruno de Carvalho".

João Benedito, de 39 anos, é um ídolo dos adeptos do Sporting pelas suas prestações no futsal. Acabou a carreira em 2016 (após 21 anos em Alvalade) e em Setembro desse ano dizia, em entrevista à SÁBADO: "Fiz de tudo no Sporting, até andei a colar cartazes. Já disse que gostaria de ser presidente, mais ainda é tudo muito recente". Não foi candidato à presidência nas eleições de 2017, contra Bruno de Carvalho, mas agora avançou mesmo.

A ligação de João Benedito ao Sporting começou logo em criança: o avô trabalhava no centro de estágio e controlava no estádio de Alvalade a organização dos jogos com os porteiros e os fiscais. Mais tarde o pai também trabalhava com ele. "Eu sempre quis jogar futebol no Sporting, mas o meu avô não queria e nem me deixava ir às captações", contou à SÁBADO.

João Benedito em campanha (com Schemeichel por perto): "Candidato-me porque acredito ter as melhores soluções e a equipa mais preparada"

Ainda assim, nos anos 80 ia ver todos os jogos ao estádio de Alvalade. "Ia para lá com a minha mãe, ficava a ver os jogos e no final ficava à espera do meu pai e do meu avô, que tinham de fechar as contas e apresentar os relatórios, e ia para junto da porta 10A ver sair os jogadores. Às vezes pedia-lhes autógrafos, ao Paulinho Cascavel, ao Damas, Silas. Para mim, aquilo era quase tão bom como ver o jogo. Ainda tenho em casa uma bandeira do Sporting assinada por todos os jogadores que ganharam o campeonato de 1982".

O antigo guarda-redes, que chegou ao futsal dos leões com 16 anos, festejou 20 títulos na modalidade, no Sporting, incluindo nove campeonatos e cinco Taças de Portugal (foi ainda finalista vencido na Liga dos Campeões de 2011). Com a selecção portuguesa ficou em 2º lugar no Euro 2010 e 3º no Mundial 2000.

João Benedito, que tem uma licenciatura em Gestão e um mestrado em Marketing (no ISCTE), começou a preparar o fim da carreira com antecedência, conforme contou à SÁBADO em Setembro de 2016. "Investi em três áreas: imobiliário; numa marca desportiva, que criei com um sócio, que foi guarda-redes no Braga (criámos uma marca de joelheiras e cotoveleiras para um nicho de mercado do futsal, do voileibol, do andebol – fazemos tudo o que sejam protecções); e sozinho criei uma empresa de personalização têxtil, para empresas, nomeadamente fardamentos".

Este sábado, dia 8 de Setembro, os adeptos escolhem quem vai suceder a Bruno de Carvalho. João Benedito, o presidente-atleta, e Madeira Rodrigues, o presidente-médico, parecem estar em vantagem, mas pode sempre haver a surpresa Ricciardi, o presidente-banqueiro, no que seria um regresso à linha elitista do Projecto Roquette.