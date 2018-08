Capa n.º 748

Chegar a milhões de pessoas ao mesmo tempo de forma instantânea e em frases com um máximo de 140 caracteres. O Twitter é uma ferramenta essencial para a comunicação política e pode parecer fácil de usar, mas nem sempre é assim. Às vezes, dá asneira. Que o diga Rui Rio , que foi acusado de usar tweets para pressionar uma jornalista, ou António Costa , que viu uma publicação sua gerar uma onda de memes e até de informações falsas a circular na Internet.Se, nos Estados Unidos, Donald Trump usou o Twitter para colar a expressão fake news a qualquer informação que lhe desagrade, em Portugal também já começa a haver políticos que não resistem a ir para a rede social atirar aos jornalistas quando o conteúdo noticioso não lhes agrada. Foi assim que Catarina Martins começou a reagir às notícias que davam conta do investimento imobiliário do vereador bloquista em Lisboa, Ricardo Robles "Dois dias seguidos em que há capas de jornal falsas sobre o @ricardorobleslx quando há projectos d lei à espera d promulgação por Belém p reforçar o direito de preferência. Compreendo q o q o Bloco está a fazer incomode interesses imobiliários. Mas o Bloco não se deixa intimidar", reagia a coordenadora do BE, dois dias antes de Robles e o partido entenderem que a situação era insustentável e que a demissão era o único caminho.O Twitter é uma ferramenta essencial na comunicação política nos dias de hoje, mas nem sempre as coisas correm bem para os políticos que usam esta rede social. Como são os bastidores da gestão dos conteúdos do Twitter no PS, no PSD e no gabinete do primeiro-ministro? A SÁBADO revela como se organizam as equipas que tratam destas contas oficiais e o que aconteceu no caso dos tweets que correram mal.Esta semana, o chefe de gabinete de Mário Centeno no Numa referência ao projecto conhecido como "Mono do Rato", e que motivou uma acção do Ministério Público contra a obra, o antigo autarca disparou: "O Ministério Público tem mostrado com regularidade não compreender bem os limites à sua atuação. Atenção, que quando assim é, a democracia é quem sofre", contou o jornal "Observador". André Caldas disse que se trata de um "post pessoal".André Caldas acrescentou ainda — num texto publicado na terça-feira — um "post-scriptum", que parece ser outro recado para o Ministério Público relatico ao chamado "caso do bilhetes para o Benfica": "Já os tinha visto (de perto) assumir que agiam com base em notícias do CM. Com base no Facebook é uma estreia".