Nádia Rodrigues tem esclerose múltipla e teve que esperar quatro meses pela medicação

"Fiquei à espera do telefonema da farmácia hospitalar. Esperei, esperei, esperei. A consulta foi em setembro de 2021 e, em novembro, tentei perceber o que se passava. Ninguém me dava respostas. Como tenho um familiar que trabalha no hospital, pedi-lhe ajuda para saber do medicamento: afinal, estava disponível para ser levantado por mim, mas a médica tinha-se esquecido de entregar a prescrição. Ninguém me disse nada, nem tinham avisado a médica. Enviei um email à neurologista a explicar a situação e ela tratou do assunto. Já era janeiro de 2022 quando, finalmente, me ligaram da farmácia do Hospital Garcia de Orta para o ir buscar.



Assim que levantei a caixa, fui ao secretariado do piso de Neurologia e disseram-me que teria de esperar mais uma vez. Era preciso que uma enfermeira me ensinasse a dar as injeções – é um medicamento injetável. Fiquei à espera, passaram dias e nada. Liguei para a enfermeira diretamente e a resposta que recebi foi que tinha de esperar, como os outros. O medicamento esteve no frigorífico um mês. Ela só ligou já em fevereiro. Primeiro, marcou para a semana passada, depois adoeceu e passou para a semana seguinte [esta quarta-feira, 16, às 14h, aprendeu, finalmente, a fazer as injeções com a enfermeira e já pode começar a fazê-las sozinha em casa].





A saga de uma doente de esclerose múltipla à espera de um tratamento