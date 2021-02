Canábis medicinal chega às farmácias em abril. Tudo o que precisa de saber

O primeiro produto aprovado em Portugal só poderá ser comprado por doentes com patologias específicas. Saiba o preço, as recomendações e conheça a empresa que o produz.

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) aprovou a venda em farmácia, mediante receita médica, de flor seca com THC, usada através de vaporização e com recurso a um dispositivo médico certificado. Esta aprovação torna a flor seca com THC o primeiro produto feito à base de canábis à venda nas farmácias.

A lei que permite a venda nas farmácias de produtos feitos à base de canábis já foi aprovada há dois anos, mas só agora foi dada luz verde para a venda da primeira preparação de canábis medicinal. De acordo com o Jornal de Notícias, este preparado poderá ser vendido a partir de abril e usado através de vaporização e com recurso a um dispositivo médico certificado. Esta venda só poderá ser feita mediante uma receita médica.

Mas que medicamento é este que foi agora aprovado?