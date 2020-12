Rute Mendes

PALAVRA À ESPECIALISTA:

Maria Edite Rio

"O maior alerta é que nesta doença os sintomas aparecem, duram uns tempos (15 dias, um mês) e desaparecem de repente, pensa-se que "não é nada". Há alertas importantes:

- Ficar sem força num braço, numa perna, na face;

- Ficar com a visão turva;

- Alterações urinárias ou esfinctianas;

- Alterações de equilíbrio súbitas.



Numa urgência, a TAC não mostra rigorosamente nada. Se é um adulto jovem, é caso para suspeitar sempre. Também pode surgir nas crianças, mas é mais raro. E nos idosos. As formas mais frequentes são em adultos jovens, entre os 25 e os 30 anos.



Ainda não se sabe exatamente o que é que causa a doença. Mas há fatores que estão bem esclarecidos, como a relação com algumas infeções víricas na infância, a tendência genética para ter a doença (apesar de não passar de pais para filhos)."

Rute Mendes

PALAVRA À ESPECIALISTA:

Maria Edite Rio

"O diagnóstico às vezes é facílimo, outras vezes não. Deve-se procurar o médico de família, que tem de contactar um especialista (como um neurologista).



O importante é o seguimento. O facto de ter tido sintomas serve de alerta e deve fazer os exames, repetir no ano seguinte uma ressonância magnética. Encontramos diagnósticos em doentes que tiveram um acidente e nos exames por causa do traumatismo craniano encontram-se as lesões típicas de Esclerose Múltipla."

Rute Mendes

PALAVRA À ESPECIALISTA

Maria Edite Rio



"A investigação hoje já conseguiu provar que antes dos sintomas se consegue diagnosticar a Esclerose Múltipla cinco ou seis anos antes. E o diagnóstico precoce é importante: todos os fármacos são mais eficazes no princípio da doença. O tratamento que existe procura evitar a progressão da doença e a degradação para o futuro e que não tenhamos pessoas em cadeiras de rodas ou com alterações de memória importante.



Quando comecei a tratar doentes com Esclerose Múltipla só púnhamos antiflamatórios, porque nos anos 60 e 70 era considerada uma doença inflamatória. Fazíamos uma punção lombar e víamos o processo no neuro-eixo. Nos anos 90, surgiram os primeiros fármacos dirigidos ao tratamento da doença, os imunomoduladores (durante anos foram quatro), e tínhamos que escolher os doentes a quem íamos dar esses tratamentos. Tal como noutros países, eram os pacientes que estavam mais atingidos pela doença. Agora sabemos que é o contrário, que deve ser para os doentes menos atingidos, para evitar a evolução."

Rute Mendes

PALAVRA À ESPECIALISTA

Maria Edite Rio



"Sempre que há atingimento da medula espinal, é mais incapacitante. Não quer dizer que mate mais, mas a pessoa não consegue andar.



Queremos evitar a atrofia da medula espinal ou do cérebro, a perda de força, ou alterações psicológicas. Todos os doentes logo no princípio da doença têm algumas alterações psicológicas, nomeadamente na velocidade processamento no cérebro; eu falo com o paciente e ele leva algum tempo a perceber o que eu estou a dizer. Por isso é que deve ir sempre acompanhado à consulta ou levar tudo escrito. Mas há treino psicológico para melhorar isso, trata-se estimulando.



O estilo de vida também é muito importante: o excesso de sal na alimentação agrava a inflamação. Depende do próprio paciente."

A primeira vez que ouviu o diagnóstico de Esclerose Múltipla, Rute Mendes tinha 25 anos. E nem havia muitas certezas de que fosse mesmo essa a doença que a colocara numa cama de um hospital durante 12 dias. A dormência no corpo passara entretanto e durante dez anos não regressou -- hoje, aos 41, a administrativa é um dos cerca de 8 mil pacientes em Portugal com esta doença crónica, inflamatória e degenerativa, que afeta o sistema nervoso central."Há formas relativamente ligeiras, não são todas muito graves", explica a neurologista do Hospital de Santa Maria do Porto, Maria Edite Rio, à. No Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla, ambas explicam-lhe na primeira pessoa o que é esta doença, que cá só se trata no hospital.Tinha vindo de Barcelona, deitei-me no sofá para fazer uma sesta, e quando acordei tinha as pernas e os pés dormentes. Achei que tinha sido por estar a dormir. No segundo dia estava igual. Fui ao Garcia da Orta, porque morava em Almada. Fui logo sujeita a punção lombar, fiquei lá 12 dias e não foi conclusivo. Deram-me medicação para a Esclerose Múltipla, mas por "exclusão de partes" porque não sabiam o que tinha. Fiz uma dose e jurei para nunca mais porque era horrível, com muitas dores no corpo.Quem tem muitas lesões na medula, o sintoma mais comum é a dormência nos pés e nas pernas. Quem tem mais lesões no cérebro, será mais a visão. Eu tenho o cérebro menos afetado, e o andar mais. Quando pedi outra consulta, fui atendida por outro médico que me fez um exame de visão e disse-me que não tinha nada. Achou que só precisava de perder um pouquinho de peso. Depois, fiquei com o lado esquerdo da minha cara um pouco dormente. Fui ao dentista, ao oftalmologista e nada. E depois deixei de ter sintomas: fui para Inglaterra, tive uma filha... Passaram 10 anos da minha vida. Nunca tive problemas nenhuns até mudar para o Bombarral e começar a sentir-me esquisita a andar. Achava que tinha uma hérnia, nem associava à esclerose múltipla. E nós deixamo-nos andar até à última. Isto foi em 2014.A Esclerose Múltipla não é uma dor, é como se não tivesse coordenação nos membros, sem controlo no que se está a fazer. Pensa em caminhar, mas os membros não correspondem. Nós pensamos em fazer, mas sentimos a dificuldade.O sinal apareceu em maio de 2015. Ia conhecer o meu sobrinho recém-nascido ao hospital. E caminhava encostada à parede. Pensei: "Eu é que deveria estar aqui no hospital." Ainda voltei ao Bombarral, fui trabalhar (como sou administrativa, trabalho sentada) e na hora de almoço fui ao hospital das Caldas da Rainha. Fizeram-me TAC à cabeça e já não saí. Fiquei internada mais uma semana a levar cortisona e foi-me diagnosticada a Esclerose Múltipla.Da outra vez, nem me tocou muito. Era tão nova e achava que podia tudo. Aos 25 anos, podemos tudo. Abanou-me mas não caí. Desta vez, passei por todos os passos como como os alcoólicos anónimos: negação, aceitação ... até que aprendi que era eu, que tinha isto, que tinha que viver assim e que optava por viver feliz e fazer o melhor que posso. Não quer dizer que não tenha dias maus. Tenho uma filha com 12 anos, continuo a trabalhar, nunca pensei deixar de trabalhar — sentada. Tenho 60% de incapacidade, mas continuo a fazer a minha vida porque isso alimenta o meu espírito. Tenho muitas limitações. Não ando tanto como gostaria, correr nem pensar. Toda a vida fiz exercício fisico, fui sempre super-ativa (fiz rítmica desportiva em Almada até aos 17 anos). E continuo a ser pessoa ativa, não tanto como gostaria.A doença estaria noutra fase se o diagnóstico tivesse sido aos 25 anos? Já pensei muitas vezes nisso. Todos os tratamentos que existem é para desacelerar a evolução da doença. Se calhar se tivesse ido ao médico logo quando achei que era uma hérnia... Estive 10 anos sem dormência, nada. Aconselho toda a gente a ir ao médico se os sintomas se arrastarem mais do que dois ou três dias.Comecei por fazer um tratamento com um imunomodulador injetável uma vez por mês, durante cinco anos. Só há 15 dias é que mudei para comprimidos. Estas medicações são apenas para evitar novos surtos e que a doença avance. Não quer dizer que evite: em cinco anos, tive dias muito maus, outros muito bons, mas é próprio da doença. Tenho dias que acordo muito cansada e com alguma dificuldade em andar.É preciso tomar conta da alimentação, continuar a fazer a medicação. Durante a semana só como frutas, legumes, evito a carne, como muita sopa. Carnes só as brancas. Sinto-me muito melhor, perdi mais de 6 kg. É preciso rigor para não comer certas coisas. Sou muito gulosa. Ao fim de semana como sempre algo que sei que me faz imensamente mal.Quando regressei a Portugal, não sei se foi da mudança de clima, mas a doença espelotou de uma forma incrível. Esta doença não lida bem nem com o calor extremo, nem com o frio extremo. As melhores alturas para mim são a primavera e o inverno. O calor causa cansaço e falta de energia. Com muito frio, os músculos ficam presos. Faço fisioterapia. E ainda tenho sessões para ir fazer, porque como é uma doença crónica, com a Covid achei por bem ficar sossegada.Há dias em que mal se nota, diz o meu patrão. Vou contando e esperando pelo melhor: que não vá precisar de cadeira de rodas ou de muleta. Se não piorar, para mim está bom. Há pessoas que conheço que são tão para baixo que se tivessem o meu problema nem saíam de casa. Eu penso sempre positivo. Claro que às vezes estou cansada e peço para me irem buscar algo, mas sou teimosa e normalmente vou eu. As pessoas não podem desistir delas, nem da vida delas. Tenho 41 anos e esta mania de acreditar em finais felizes. Vivo à espera de uma cura para isto.