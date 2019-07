Nunes de Almeida, que dedicou mais de três décadas da sua vida à atividade empresarial e ao associativismo, era desde 2014 o 30.º presidente da AEP, tendo sido reeleito em 27 de junho de 2017 para um segundo mandato, que iria terminar em 2020.



"Reconhecido nos meios empresariais e políticos pela sua invulgar capacidade de gerar consensos, deixa uma marca forte no associativismo, nomeadamente em áreas fundamentais para a economia portuguesa como a internacionalização, o empreendedorismo e a formação profissional", destaca a AEP.







O presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), membro do conselho geral da CIP -- Confederação Empresarial de Portugal e presidente do conselho fiscal do FC, Porto Paulo Nunes de Almeida, morreu hoje aos 60 anos, vítima de doença."Nesta última homenagem, a AEP recorda Paulo Nunes de Almeida como uma figura de referência, cujo trabalho muito contribuiu para a afirmação da imagem das empresas portuguesas. Um ser humano e um profissional que deixa uma marca no mundo empresarial português", lê-se numa nota divulgada pela associação empresarial.