Uma das pintoras canónicas da arte portuguesa acaba de ganhar uma nova cara: até 26 de agosto, Vieira da Silva: Exposição Imersiva à Obra da Artista instala-se no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, procurando dar a conhecer a um novo público o percurso de uma das mais celebradas artistas do século XX.Com 35 obras das diversas fases da carreira de Vieira da Silva - de uma altura mais simbólica, começando nos anos 30, até à abstração pela qual é mais conhecida -, a exposição alia os quadros da pintora, parte do acervo da Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva (que participa da curadoria a propósito da comemoração dos 25 anos de abertura do museu, no Rato), a experiências imersivas de arte virtual em que a sua obra é alvo de animações e desconstruções audiovisuais, cortesia da dupla de artistas digitais Oskar e Gaspar.Além desta reimaginação de uma exposição, na sua 9ª edição, a iniciativa do projeto A Arte Chegou ao Colombo tem banda sonora de Rodrigo Leão, composta especialmente para a exposição, e um projeto de arquitetura da plataforma multidisciplinar KWY.studio. A entrada é livre.