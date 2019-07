O debate "Acordo Ortográfico: Manter ou Revogar?" foi no dia 16 de Junho na Feira do Livro de Lisboa, mas só há poucos dias ficou disponível. Terá sido um dos debates mais intensos e assistidos (centenas de pessoas foram-se juntando com o tempo) de sempre do evento.

Contra o Acordo Ortográfico estava Manuel Monteiro, revisor oficial de textos e autor do livro "Por Amor à Língua", e Nuno Pacheco, jornalista do Público. A favor do Acordo Ortográfico, e alvo de ataques acesos (começou a ser assobiada logo na primeira intervenção), estava Lúcia Vaz Pedro, professora e colunista no Jornal de Notícias.