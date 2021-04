Morreu Jim Steinman, o compositor por trás do maior sucesso de Meat Loaf

Morreu Jim Steinman, o compositor responsável pelas canções do disco Bat Out Of Hell, de Meat Loaf. Compôs ainda canções para os Air Supply, Bonnie Tyler e Celine Dion. Tinha 73 anos.







Getty Images

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A notícia foi confirmada pelo irmão de Steinman, Bill, à Associated Press. O músico estava doente e morreu devido a uma falha nos rins, em Connecticut.Steinman faz parte de uma memória colectiva do que viria a ficar conhecido como rock FM, ao lado de bandas como os Eagles ou os Bon Jovi. Steinman escreveu algumas das mais famosas power ballads da década de 70 e 80, como "Total Eclipse of the Heart", interpretada por Bonnie Tyler; "Making Love Out of Nothing at All", dos Air Suply ou ainda "You Took the Words Right Out of My Mouth (Hot Summer Night)" para Meat Loaf.Foi com este último que Steinman atingiu o seu maior sucesso, sendo responsável pelo conceito, letras e música de Bat out of Hell, um disco que partiu de uma ideia para um musical chamado Neverland, sobre uma versão alternativa de Peter Pan.Steinman nasceu a 1 de novembro de 1947 em Nova Iorque. A sua entrada no mundo das artes aconteceu pelo teatro, principalmente o musical. É nesse mundo que conhece Marvin Lee Aday (Meat Loaf) e a vida dos dois muda completamente, à boleia daquele que é um dos discos mais vendidos de sempre, Bat Out of Hell, de 1977.Foi responsável pelas canções de Bat Out of Hell, o álbum que foi um mega sucesso na voz de Meat Loaf, sendo um dos discos mais vendidos de sempre.